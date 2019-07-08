Каршеринг: почему японцы арендуют автомобили и не ездят на них?

Компании-операторы каршеринга в Японии заметили, что все больше клиентов арендуют автомобиль, но не ездят на нем. Фирмы не знают, что они могут предпринять против такого тренда, пишет немецкий журнал Stern.

"Японская газета The Asahi Shimbun сообщает, что все чаще арендованные автомобили возвращаются обратно с нулевым пробегом", - передает журналист Гернот Крампер.

"Чтобы разгадать эту тайну, несколько компаний опросили своих клиентов. Результат многое говорит о городской жизни, - отмечает издание. - Клиенты вовсе не меняли внезапно свои планы. Они вообще не планировали использовать автомобиль для передвижения. Арендованная машина была для них наиболее удобным и быстрым способом найти для себя "помещение" в городе".

"Один клиент сказал, что он арендовал автомобили, чтобы обустроить себе там рабочее место. Другой использует машину в качестве сейфа и хранит там сумки и личные вещи. Третий просто не нашел места в ресторане поблизости. "Я арендовал машину, чтобы съесть там упакованное блюдо, которое я купил в продуктовом магазине", - рассказал он. Часто автомобили используются также и для сна", - говорится в статье.

"Компания-оператор каршеринга TT Docomo провела опрос среди клиентов и выяснила, что каждый восьмой клиент использует автомобиль не для передвижения, а для других целей. Люди арендовали машины, чтобы спокойно посмотреть телепередачи, поучить английский или даже сделать массаж лица".

Количество подобных случаев растет. "Для компаний это представляет собой проблему, так как в Японии цена аренды автомобиля чаще всего основывается на базовом тарифе и затем рассчитывается в зависимости от пробега. Эта система связана с постоянными пробками в Японии, - поясняет издание. - (...) Если машина стоит, она оплачивается только по базовому тарифу".

"Если водитель спит в автомобиле или работает за своим ноутбуком, фирма-арендодатель не получает ничего. Ко всему прочему, многие клиенты включают двигатель, чтобы воспользоваться отоплением или кондиционером", - сообщает Stern.