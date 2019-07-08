"Путина не интересуют правила"

"Как такое государство, как Россия, являющееся крупнейшим в мире по площади, но едва дотягивающее по экономическим показателям до Италии, может все больше притеснять и вводить в замешательство сильно превосходящий его в экономике и технологиях демократический Запад и расшатывать глобальный порядок, в значительной степени определяемый западными представлениями о ценностях?" - задается вопросом журналист немецкого издания Die Welt Рихард Херцингер.

"Вряд ли это в первую очередь можно объяснить мнимой силой российского руководства при Владимире Путине - даже если Россия, будучи ядерной державой, располагает не имеющим равных потенциалом для устрашения. Виновата скорее беспомощность Запада в вопросе о том, как справиться с этим вызовом". Американский политолог и эксперт по России Анджела Стент подробно описывает в своей книге "превращение России в агрессивного соперника Запада в глобальной политике (...) и показывает, что этот путь был вымощен западными иллюзиями", передает издание.

"Долгое время на Западе верили в то, что Россия рано или поздно придет к системе, ориентированной на Запад и рыночную экономику, и интегрируется, как пишет Стент, в "созданный после холодной войны, основанный на правилах, либеральный международный порядок". Однако Путин видит в нем инструмент Запада, направленный на то, чтобы доминировать над Россией и уничтожить ее уникальную самобытность. "Путина больше интересуют власть и величие, чем правила", констатирует автор".

"Путин вновь пробудил российский национализм, для которого национальное величие равнозначно возможности доминировать над более слабыми государствами - и этот национализм стимулируется верой в своего рода искупительную миссию России. Так Путину удалось сделать страну снова одним из решающих игроков на международной арене, который масштабно расширяет свое влияние не только на Ближнем Востоке, но также в Латинской Америке и в Африке", - говорится в статье.

"Но насколько успешен Путин во внешней политике, настолько же выражены внутриполитические проблемы, с которыми ему приходится бороться, такие как дефицит модернизации, падающая численность населения и этнические конфликты. (...) Неопределенность в вопросе о том, когда начнется время без Путина и каким оно будет, вызывает перманентное подсознательное чувство неуверенности как внутри страны, так и за границей. Правда, и оно идет на пользу Путину, ведь непредсказуемость - одно из наиболее опасных его орудий", - пишет издание.

В своей книге, продолжает Херцингер, Стент пишет о Западе как о целостном политическом субъекте. "Однако на деле Путину давно удалось проникнуть в западные общества в идеологическом, политическом и финансовом смысле, сбить их с толку потоком дезинформации и ослабить, - комментирует журналист. - Прежде чем Запад сможет разработать адекватный способ противодействия путинской агрессии, он должен сначала разобраться в том, насколько прочно он сам держится за свои собственные ценности и принципы и насколько велика его готовность к тому, чтобы защищать их от такой масштабной угрозы, как путинская Россия".

Голине Атай, работавшая с 2013 по 2018 год корреспондентом немецкого телеканала ARD в Москве, в свою очередь, пишет в своей книге об "уязвимости западных обществ перед деструктивными посланиями Путина" и констатирует "нежелание Запада принимать к сведению неприятную правду о реалиях российского общества". Так, "даже критически настроенные наблюдатели видят в Путине чаще всего в целом рационального политика, который, руководствуясь холодным расчетом, следует своим интересам и условиям сохранения своей власти". Однако, если прислушаться к Атай, в путинской риторике можно быстро заметить "иррационалистическую, мистически-религиозную" тенденцию. Так, в марте 2018 года Путин, говоря о возможности ядерной войны, заявил: "Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, и он будет уничтожен, а мы - жертвы агрессии, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют".

"По сути, Путин держит по контролем своих подданных с помощью абсолютно произвола и отсутствия правил", - отмечает Херцингер. Об этом свидетельствует и книга Владимира Переверзина, который провел в тюрьме семь лет и два месяца - "по выдуманным обвинениям, которые были выдвинуты лишь потому, что раньше Переверзин работал на нефтяной концерн объявленного врагом государства Михаила Ходорковского". "В колонии, по словам Переверзина, в сжатом виде отражается режим Путина: лишь степень властолюбия шефа и его окружения определяют здесь уклад жизни", - передает Die Welt.