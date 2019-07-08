Римляне за один день расправлялись с сотнями диких животных

"Слоны, львы, жирафы, медведи: травля и умерщвление экзотических животных были частью обязательной программы кровавых игр в римском Колизее", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Христианский теолог Тертуллиан был шокирован. Не только тем удовольствием, которое испытывали его современники, расправляясь с животными на песке арены, но и жадностью, с которой они потом боролись за их трупы, - передает журналист Бертольд Зеевальд. - В конце концов, медведь, отправившийся потом в кастрюлю, возможно, съел до этого пару человек, которым, к несчастью, пришлось выступить против него в утренней программе игр. Следовательно, заключил Тертуллиан в своем труде "Апологетик", написанном примерно в 200 году н.э., медведь все же был из человеческого мяса, а его поедание - ничем иным как каннибализмом".

Кровавые игры в римском Колизее и на сотнях арен Римской империи были не только развлечением, но и возможностью для бедного населения получить по выгодной цене или же вовсе бесплатно мясо. "И не только для них. Врач Гален писал, что после расправы над одним слоном появились повара императора, чтобы подать сердце слона в качестве деликатеса своему господину", - говорится в статье.

Первые свидетельства о травле зверей, в которой профессиональные бойцы выступали против животных, относятся к 186 году до н.э. Сотни слонов и львов убивались на арене при Цезаре. Его наследник Август приобрел для своих мероприятий 3,5 тыс. животных. У императора Тита насчитывалось уже 9 тыс. животных, а у Траяна - 11 тыс., пишет Зеевальд. Животные выступали в утренние часы. "Смысл травли животных, в которой принимали участие и многочисленные люди, состоял в том, чтобы показать римскому народу разнообразие мира, которым он владел. Около полудня начинались массовые мероприятия, в которых военнопленные и приговоренные к смерти боролись до того момента, пока никого не оставалось в живых. Это символизировало уничтожение всех врагов Рима. К вечеру на арене появлялись "звезды", гладиаторы, олицетворявшие достоинство римских легионеров", - отмечает издание.

Как пишет немецкий историк Мартин Циммерманн, чем экзотичнее были животные, тем большее впечатление производили игры и тем больше восхваляли их организатора. Уже в 1-ом столетии до н.э. в Рим доставляли крокодилов, бегемотов и жирафов, в 11-ом году до н.э. в Риме появился и тигр.

Клетки, в которых содержались животные, привлекали большое количество зевак. Обстановка позволяла не только посмотреть на удивительных неизвестных животных, но и давала волнующую возможность стать свидетелем несчастного случая, когда смотрители или другой персонал вдруг становились перекусом льва или леопарда, повествует издание.

"Чтобы получить желанный билет на одно из 50 тыс. мест в Колизее - зарезервировать места могли только сенаторы и рыцари - бедные жители Рима, города с миллионным населением, вероятно, собирались на месте еще ночью. Зачастую, когда ворота открывались, происходили кровавые побоища. Это, можно сказать, было неофициальной вступительной частью программы игр", - пишет Die Welt.