Женщины стали видеть эротические сны в четыре раза чаще, чем 50 лет назад

"Сегодня секс снится женщинам чаще, чем еще 50 лет назад. Это выявил опрос, проведенный университетами Мангейма, Фрайбурга и Гейдельберга. Так, эротические сцены содержит каждый пятый сон", - сообщает немецкий журналFocus.

"То, что прежде всего мужчины переживают в своих снах жаркие сексуальные фантазии, - предубеждение. (...) Согласно опросу 2907 человек в возрасте от 16 до 92 лет, секс все чаще снится в основном молодым женщинам", - пишет издание.

Исследование показало, что "сегодня мужчины и женщины одинаково часто видят эротические сцены в своих снах: так, они регулярно снятся 16% женщин и 21% мужчин. Однако к таким сценам также относятся флирт или поцелуи", - говорится в статье.

"Что касается более молодых участников исследования, то здесь подобные сны снятся и вовсе 22% женщин и 25% мужчин".

"Данные нового опроса были сопоставлены с данными предыдущих исследований. Если в 1966 году лишь в чуть более 4% всех женских снов шла речь об эротике и сексе, то, согласно новому исследованию, сегодня эротические сцены присутствуют почти в каждом пятом сне. (...) Особенно женщинам в возрасте от 16 до 30 лет секс снится сегодня чаще, чем 54 года назад".

"Идет ли здесь речь о росте числа эротических сновидений у женщин или же изменилось их осознание собственной сексуальности? По мнению ученых, скорее имеет место второе. В исследовании говорится: "Следует полагать, что в современном обществе молодые женщины более открыто относятся к своей сексуальности, чем более взрослые женщины в предыдущих поколениях". Феминистические движения и просвещение на протяжении многих лет способствуют положительной тенденции, заключающейся в том, что все меньше факторов сдерживают женщин от признания своих снов и фантазий и разговоров о них", - пишет Focus.