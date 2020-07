8 июля 2020 г. Мэгги Хэберман и Алан Фойер | The New York Times Мэри Трамп в своей книге обвиняет президента США в том, что принял "обман как образ жизни" Мэри Трамп, племянница президента Трампа, планирует на следующей неделе опубликовать откровенные семейные мемуары (...) о своем дяде, который, по словам ее издателя, Simon & Schuster, "в настоящее время является угрозой для здоровья, экономической безопасности и социальной структуры мира", пишет The New York Times, добавляя, что в ее книге "(...) делается попытка найти объяснение тому, как принадлежность президента Трампа к одной из самых богатых и печально известных нью-йорскских империй в сфере недвижимости внесла вклад в формирование у него того, что автор называет "извращенным поведением" - таких характеристик, как оценка других людей в "денежном выражении" и практика "обмана как образ жизни". Газета приводит ключевые моменты из рукописи ее книги. "Дональд Трамп, пишет Мэри Трамп, будучи старшеклассником в Квинсе, заплатил другому человеку, чтобы тот выполнил за вступительный тест SAT (академический оценочный тест). Высокий балл, полученный за этот тест, выполненный другими человеком от его имени, добавляет автор, впоследствии помог молодому Трампу поступить, когда он переходил в качестве бакалавра в престижную Уортонскую школу бизнеса в Университете Пенсильвании. (...)", - говорится в статье. "(...) Долгое время частью семейных преданий Трампов было то, что старший сын Фреда Трампа-старшего, Фред Трамп-младший (...), был "паршивой овцой" династии. Фредди Трамп был красивым, словоохотливым человеком и любил выпить. Чувствуя себя несчастным, работая на своего отца, он оставил сферу недвижимости, чтобы отдаться своей страсти к полетами и стал пилотом компании Trans World Airlines, - указывает газета. - Дональд Трамп часто отмечал, что уход его брата из семейного бизнеса открыл ему возможность двигаться дальше и преуспеть. (...)". "Фредди Трамп скончался в 1981 году от сердечного приступа, вызванного злоупотреблением алкоголем, когда ему было 42 года. По словам Мэри Трамп, в тот вечер, когда он умер, семья отправила его в больницу одного. С ним никто не поехал, говорится в книге. А Дональд Трамп, добавляет автор, пошел в кино". "(...) Еще в начале избирательной кампании Трампа его сестра, Мэриэнн Трамп Барри, бывший федеральный судья апелляционного суда, испытывала глубокие сомнения относительно его пригодности для поста президента, пишет Трамп. "Он клоун - этого никогда не случится", - цитирует она свою тетю, которая произнесла эту фразу во время одного из их регулярных обедов в 2015 году (...). Согласно книге, Мэриэнн Трамп была особенно озадачена тем, что ее брата поддерживали христиане-евангелисты. "Единственный раз, когда Дональд пошел в церковь, был тогда, когда там были камеры, - приводит слова своей тети автор книги. - Это уму непостижимо. Но все дело в его базе поддержки. У него нет принципов. Ни одного!" "(...) Мэри Трамп, клинический психолог, утверждает, что ее дядя соответствует всем 9 клиническим критериям определения нарциссизма. И все же, отмечает она, даже этот диагноз не отражает всех психологических проблем президента. "Дело в том, - пишет она, - что патологии Дональда настолько сложны, а его поведение так часто необъяснимо, что для постановки точного и всестороннего диагноза потребуется полный набор психологических и нейрофизиологических тестов, которые он никогда не выполнит". (...) "Эго Дональда было и остается хрупким и неадекватным барьером между ним и реальным миром, с которым, благодаря деньгам и власти его отца, ему никогда не приходилось вести дела самостоятельно", - добавляет она. Источник: The New York Times