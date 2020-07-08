"Новый уровень репрессий"

"Будучи журналистом, Иван Сафронов писал статьи о вооружении, с недавнего времени он работал в российском космическом агентстве. Теперь ему грозят годы тюрьмы из-за мнимой госизмены. Его коллеги шокированы - и проявляют большую солидарность", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Якобы "по поручению спецслужб НАТО" Сафронов собирал информацию о "военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России", которая относилась к государственной тайне. За это грозит от 12 до 20 лет лишения свободы", - передают журналисты Кристина Хебель и Кристиан Эш.

"Вскоре после того, как стало известно о его аресте, перед зданием ФСБ на Лубянке стали собираться первые журналисты, СМИ призывали к поддержке, газета "Коммерсант" назвала обвинения "абсурдными", - пишет издание.

"Это крупнейшая за год волна журналистской солидарности после того, как якобы по подозрению в сбыте наркотиков был арестован журналист Иван Голунов, занимавшийся расследованиями. (...) Теперь это коснулось и Сафронова, который почти десять лет писал в газете "Коммерсант" на щекотливые темы вооружения и космонавтики - как некогда и его отец, который в 2007 году при загадочных обстоятельствах выпал из окна и погиб".

"Сафронов писал о пожаре на подводной лодке специального назначения "Лошарик", проблемах авианосца "Адмирал Кузнецов" и беспорядке в оружейном концерне "Ростех". "Коммерсант" уволил его в 2019 году, после того как он написал о якобы предстоящем уходе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и тем самым вызвал гнев влиятельного политика. Уже тогда люди проявили солидарность с Сафроновым: вместе с ним издание покинул весь отдел политики", - говорится в статье.

"Коллеги предполагают, что арест связан со статьей Сафронова в "Коммерсанте", опубликованной в 2018 году и посвященной продаже Египту российских истребителей Су-35. Сообщение вызвало бурную реакцию из Вашингтона. Уже тогда против газеты было возбуждено административное дело, которое, впрочем, было закрыто".

"(...) ФСБ утверждает, что в 2012 году Сафронов был завербован чешской спецслужбой и в 2017 году передавал ей секретную информацию, касавшуюся поставок оружия в Африку и на Ближний Восток. (...) Неясно, почему еще в мае Сафронов смог устроиться на работу к руководству важного государственного концерна, если он - как утверждает спецслужба - якобы совершил госизмену", - отмечает издание.

"Я никогда в жизни не поверю, что Иван совершил госизмену, - говорит бывшая коллега Сафронова по "Коммерсанту" Елена Черненко. - Я работала с Иваном почти 10 лет. Он очень корректный коллега и патриот".

"Дело против Ивана Сафронова - это абсолютно новый уровень репрессий против журналистики в стране, - пишет эксперт по спецслужбам Андрей Солдатов. - (...) Я могу придумать лишь одно объяснение, почему это происходит - нам объясняют, какие еще важные для общества темы теперь закрыты для всех, кроме "тех, кому положено".

"В России то и дело выносят приговоры за разглашение государственной тайны - но пока они в основном касались не журналистов, а ученых, говорит Иван Павлов, адвокат и руководитель правозащитной организации "Команда 29". Так, в июле в Санкт-Петербурге в рамках закрытого судебного процесса к 7 годам лишения свободы был приговорен военный эксперт Владимир Неелов. Он занимался частными военными компаниями. В России дела о разглашении государственной тайны почти всегда заканчиваются обвинительным приговором", - пишет Der Spiegel.