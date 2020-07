8 июля 2020 г. Нэнси Юссеф | The Wall Street Journal Насколько известно, из-за российской схемы выплат не погиб ни один американец, утверждает американский генерал "Высокопоставленный чиновник США подтвердил, что, согласно оценке американской разведки, Россия предлагала выплаты боевикам "Талибана"* за убийство американских военнослужащих, однако указал, что свидетельств того, что предполагаемая схема выплат привела к гибели американских военных, нет", - передает The Wall Street Journal. "Я счел их очень тревожными, - указал генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования США, в отношении разведывательных данных. - Я не обнаружил, что там была какая-то причинная связь". "Публичные комментарии Маккензи, прозвучавшие перед группой журналистов в Катаре, стали первыми словами из уст высокопоставленного военного чиновника по поводу разведывательных сведений. Центральное командование ответственно за американские военные операции на Ближнем Востоке и в Афганистане. Согласно засекреченной оценке, российское военное разведывательное агентство ГРУ платило членам афганского движения "Талибан"* за проведение смертоносных атак на американских военных в этой стране. Россия отрицает существование подобного соглашения", - напоминает газета. "Американские чиновники узнали о разведданных на фоне того, как администрация Трампа выводит значительную часть вооруженных сил США из Афганистана, а дипломаты США пытаются заключить мирное соглашение с участием талибов* и поддерживаемого США правительства Афганистана. (...) "Генерал Маккензи заявил журналистам, что, хотя нет никаких доказательств, связывающих предложение о выплатах со смертями американских военных, Россия годами снабжала бойцов "Талибана"* деньгами и оружием. "Мы всегда должны помнить, что русские не наши друзья, - заявил он. - И они не желают нам добра, и нам просто нужно помнить это всегда, когда мы оцениваем эти разведывательные данные". (...) ________________________________ *Эта организация запрещена в РФ Источник: The Wall Street Journal