Вовсе не любовь: ученые выяснили, что на самом деле делает нас счастливыми в отношениях

"Взаимное доверие, юмор, безусловная любовь или хороший секс: все это может сделать людей в отношениях счастливыми. Однако есть нечто, что отличает счастливые пары от других. Исследователи выявили решающий фактор", - сообщает немецкий журнал Focus.

"Исследователи из Галле-Виттенбергского университета (MLU) и Бамбергского университета изучили весьма интересный вопрос, касающийся взаимоотношений. Команда под руководством двух исследователей, Роберта Кёрнера и Астрид Шютц, захотела выяснить, какую роль в отношениях играет власть или личное восприятие власти", - передает издание.

"Ученые опросили 181 гетеросексуальную пару. Возраст участников составлял от 18 до 71 года, и они состояли в отношениях в среднем восемь лет. Свои выводы исследователи опубликовали недавно в журнале Journal of Social and Personal Relationships. На первый взгляд, выводы ученых поражают: действительно, власть, а точнее субъективное ощущение власти, является важным фактором для счастливых отношений".

"Получается, ощущение власти на самом деле приносит больше удовлетворенности в отношениях? Власть - "это слово напоминает об обществе с жесткой конкуренцией или деловой жизни. Но власть играет роль и в романтических отношениях: например, ощущение того, что ты можешь принимать решения в браке, оказывает решающее влияние на качество отношений", - говорит Роберт Кёрнер из Института психологии MLU".

"Наиболее удовлетворенными были те пары, в которых оба партнера имели высокую степень субъективного ощущения власти. "По-видимому, прежде всего, субъективное ощущение власти и возможности действовать свободно имеют большое значение для качества отношений", - говорит Кёрнер. В большинстве счастливых отношений оба партнера сообщали, что могут добиваться своего при принятии важных решений с партнером".

"То, что на первый взгляд кажется противоречивым, можно интерпретировать и иначе: "Возможно, соответствующее влияние распространяется на разные аспекты отношений. Она, возможно, хочет решать, куда поехать в отпуск, в то время как он выбирает ресторан для ужина", - говорит Астрид Шютц. По ее словам, следует отметить, что в выборку исследования вошли относительно довольные отношениями пары, что благоприятствует эффективному ведению переговоров. "В других отношениях здесь определенно есть потенциал для конфликта", - добавляет психолог".

"Семейный терапевт и коуч по отношениям Матиас Фельхерт, отвечая на вопрос Focus, также не увидел противоречий в результатах исследования. Мужчины и женщины испытывают особое удовлетворение в отношениях, когда у обоих есть чувство, что они могут принимать важные для них решения. В этом случае оба чувствуют себя обладателями определенной власти, что создает здоровый баланс в отношениях", - говорится в статье.

"В любом случае, результаты исследования показывают, что всегда стоит отстаивать свои интересы и что партнерам также не стоит бояться, что такое поведение может навредить их отношениям. Наоборот, многое говорит о том, что отношения становятся более близкими, когда оба человека чувствуют себя свободными в своих действиях", - резюмирует Focus.