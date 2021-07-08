Гаити: государство насилия

"Неоднозначный президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен неизвестными. После убийства остров Карибского моря, погрязший в преступности и нищете, грозит погрузиться в еще более глубокий политический хаос", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Убийцы пришли в час ночи, это была большая группа людей в темной униформе с тяжелым оружием, - повествует журналист Клаус Эрингфельд. - Оцепеневший от страха сосед снял на видео мобильного телефона нападение на резиденцию главы государства Гаити Жовенеля Моиза в Пелерине, одном из лучших пригородных районов Порт-о-Пренса. Видео длится всего 35 секунд. На нем руководитель группы наемных убийц на американском английском утверждает, что ночная акция - это операция Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). "Всем отойти, операция DEA", - кричит он.

"Позже представители правительства Гаити опровергли это. Они заявили, что убийцы Моиза были "наемниками".

"Нападавшие, которые, по всей видимости, были вооружены и ручными гранатами, проникли в резиденцию Моиза рано утром в среду и застрелили 53-летнего политика. (...) Моиз занимал свой пост с начала 2017 года и правил на основе декретов с февраля. Его политические полномочия давно стали предметом споров, и он все чаще сталкивался с вооруженными протестами",- говорится в статье.

"Из-за убийства страна Карибского бассейна, которая уже несколько десятилетий страдает от насилия, может еще глубже погрузиться в хаос и спираль насилия. Ведь у Гаити (...) нет политика, который мог бы сразу же стать преемником убитого главы государства", - указывает Der Spiegel.

"Лишь в начале этой недели Моиз назначил нового премьер-министра, Ариэля Генри, который должен был заниматься подготовкой страны к выборам в ближайшие два месяца. Однако Генри еще не был приведен к присяге, поэтому формально он не занимает свой пост. В настоящее время также нет председателя Верховного суда, который, согласно конституции, мог бы стать временным президентом. (...) Сейчас Гаити грозит опасный политический и конституционный вакуум".

"В конституции нет ответа на эту ситуацию", - сказал бывший министр юстиции Бернар Гусс. Региональный директор благотворительной организации Welthungerhilfe на Гаити, Аннализа Ломбардо, также обеспокоена: "Наблюдается институциональная пустота, которую невозможно заполнить в нынешней ситуации. Трудно предсказать, что произойдет", - сказала Ломбардо в интервью Der Spiegel".

"Оппозиция и часть гражданского общества, участвующая в протестных движениях, в прошлом обвиняли Моиза (...) в самовольном присвоении власти, коррупции и тесных связях с преступными группировками. Уже более года в стране неоднократно проходили демонстрации и ожесточенные протесты против его правительства и запущенной ситуации с безопасностью в стране. Совсем недавно, в феврале, Моиз заявлял о предотвращении покушения на него и последующего переворота".

"Тогда недовольство вызвал спор о продолжительности срока его полномочий, - поясняет издание. - По мнению его оппонентов, он истек в феврале. Сам президент, однако, полагал, что его полномочия закончатся не ранее 7 февраля 2022 года. Президентские выборы в октябре 2015 года, на которых Моиз был избран в первом туре, были аннулированы из-за фальсификаций. Год спустя он был объявлен победителем во втором туре повторных выборов и, наконец, приведен к присяге 7 февраля 2017 года. По его мнению, срок его полномочий начался лишь тогда - и, следовательно, должен был продлиться до следующего года. Новая администрация США и Организация американских государств (OAS, ОАГ) поддержали мнение Моиза".

"Оппозиция, в свою очередь, хотела создать "переходную комиссию" для назначения переходного президента из числа членов Верховного суда. В этом случае в течение двух лет пришлось бы организовать выборы. При этом Моиз хотел провести референдум, чтобы отменить запрет на переизбрание президента, который действует с момента окончания диктатуры Дювалье в 1986 году. Теперь убитый глава государства присоединился к исторически длинной веренице чиновников Гаити, которые стремились использовать свои должности для самообогащения и удержания власти. Говорят, что, среди прочего, Моиз присвоил себе значительные суммы из фонда помощи венесуэльской программы Petrocaribe".

"Стороны конфликта на Гаити настолько враждебны друг к другу, что нет никаких шансов на компромисс, критиковала еще в феврале аналитик Александра Филиппова из Института справедливости и демократии на Гаити. Это тревожные признаки, подчеркнула тогда эксперт. К сожалению, теперь ее опасения сбылись", - отмечает Der Spiegel.

"Нынешний кризис в беднейшей стране Западного полушария начался в июле 2018 года, когда Моиз в одночасье поднял цены на бензин на 50%. Не позднее этого момента население потеряло доверие к президенту, - указывает издание. - (...) Моиз, который с самого начала вызывал споры, за короткое время сумел настроить против себя все слои общества: церковь, предпринимателей, женские ассоциации, профсоюзы, художников, даже представители полиции принимали в последние годы и месяцы участие в протестах против непопулярного правителя".

"Кроме того, в последнее время Гаити страдала от необычного даже для этой страны роста насилия со стороны организованных преступных группировок, - говорится в статье. - (...) 60% из 11 млн жителей живут в бедности".

"В чьих руках окажется их судьба в будущем, остается после этого ночного убийства неясным. Так же, как и личности и мотивы убийц", - пишет Der Spiegel.