Лукашенко с гневом реагирует на Запад

"Санкции ЕС наносят существенный удар по белорусскому диктатору Лукашенко. Он бьет в ответ - и полностью отдает свою судьбу в руки Москвы", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Сейчас Александр Лукашенко постоянно говорит о санкциях ЕС против его режима. Белорусский диктатор называет их "шантажом", сравнивает с военной "карательной операцией". Выступая в эти дни, он рассказывает белорусским слушателям о том, как Запад хочет свергнуть его и использовать "материальные ресурсы нашей страны". Идет война, заявил Лукашенко на одном из таких выступлений на прошлой неделе. Никто не ожидал, что санкции сделают его разумным. Но его риторика выдает, насколько сильный удар они наносят ему", - отмечает журналистка Зильке Бигалке.

"Эти санкции не доставят Лукашенко неприятности в ближайшее время. Но в долгосрочной перспективе они будут подтачивать экономические опоры его режима", - полагает издание.

"Сейчас Лукашенко, конечно, не уступит, не освободит политзаключенных и не назначит новые выборы. "Практически нет европейских санкций, которые могли бы напрямую изменить поведение Лукашенко", - сказал белорусский политолог Артем Шрайбман в интервью европейскому Центру Карнеги еще до принятия решения о санкциях. Лукашенко, по его словам, скорее будет пытаться обвинять Запад в любом экономическом кризисе в Белоруссии и надеяться, что Москва снова его выручит - "просто потому, что у Москвы никогда не появится в Минске еще более антизападный лидер, а это чего-то стоит". Во всяком случае, с точки зрения Кремля".

"Лукашенко делает ставку на полную конфронтацию с ЕС и сотрудничество с Москвой. Он пригрозил ввести контрсанкции против западных компаний (...) Но у его режима больше нет достаточных для этого средств; он уже разорвал большинство своих связей с Западом", - отмечает Süddeutsche.

"Так, Минск приостановил действие соглашения с ЕС о "Восточном партнерстве" - а вместе с ним и совместную борьбу с нелегальной миграцией. В частности, Литва, жалуется, что белорусские власти незаконно перевозят в Литву мигрантов, в основном из Ирака. (...) Почти одновременно президент приказал закрыть белорусскую границу с Украиной. Оттуда в Белоруссию якобы поступало "невероятное количество оружия". (...) Создается впечатление, что белорусский диктатор просто сыплет ударами во все стороны", - говорится в статье.

"При этом его главный адресат, вероятно, находится в Москве. Перед Кремлем Лукашенко позиционирует свою страну как антизападный бастион - и получает за это поддержку. Когда в апреле Лукашенко заявил, что одна из американских спецслужб планировала покушение на него, российская спецслужба ФСБ арестовала за обедом в Москве двух белорусских оппозиционеров, которые якобы стояли за этим: Александр Федута был пресс-секретарем Лукашенко в 1990-х годах, а затем стал его критиком. Вместе с ним ФСБ арестовала адвоката Юрия Зянковича, у которого кроме белорусского есть и американский паспорт. Во вторник американский телеканал CNN сообщил, что сейчас оба находятся в тюрьме в Белоруссии".

"На прошлой неделе президент Владимир Путин позвонил в Минск, осудил санкции против Лукашенко как "нелегитимные" и заверил его в своей солидарности. В конечном итоге, - заключает Süddeutsche, - от этой солидарности и будет зависеть, как долго диктатор еще сможет удержаться у власти".