Министр иностранных дел Испании Дастис ратует за диалог с Россией вопреки санкциям

"В эту среду в Москве министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис выступил в защиту курса на "двойную фокусировку" в отношениях с Россией, которая состоит в сосуществовании и "принятии" "диалога" с этой страной, а одновременно в соблюдении "обязательств" перед ЕС и сохранении "солидарности" его членов", - сообщает корреспондент El Pais Пилар Бонет.

"Испания настаивает на том, что ЕС должен разговаривать с Россией, которая является стратегическим собеседником, ради урегулирования глобальных проблем, которые касаются всех нас и которые невозможно решить без России", - сказал испанский министр, упомянув о борьбе с терроризмом и климатических изменениях. Испания также выступила за возобновление контактов в Совете Россия-НАТО.

Дастис и его российский коллега Сергей Лавров подписали план политических консультаций между Россией и Испанией на 2017-2018 годы, сообщает издание.

После того как на совместной пресс-конференции Дастис упомянул о "солидарности" Испании с другими странами ЕС, Лавров вступил в разговор, чтобы заявить, что эта солидарность практикуется "однобоко" и на основе "наименьшего знаменателя", что, по его мнению, свойственно позиции "агрессивного (...) меньшинства".

Журналистка замечает, что визит испанского министра в Москву "вписывается в практическую политику некоторых стран ЕС, которые постепенно активизировали контакты с Россией, после того как в 2014 году на них оказали негативное влияние аннексия Крыма и поддержка Россией сепаратистов на востоке Украины".

Дастис сказал, что отмена санкций ЕС в отношении России "зависит от того, будет ли значительный прогресс в выполнении Минских соглашений". Он назвал эти санкции "мешающими нам всем".

"Лаврова спросили, как Россия относится к планам Каталонии провести референдум о независимости. Он ответил, что процессы "внутри Испании, как и внутри любой другой страны" должны "опираться" на "законы соответствующего государства" и "международное право", - пересказывает автор.