"Советский Союз в пустыне"

"На новой карте, которая сейчас возникает под воздействием трамповского "переворота", становится видна новая холодная война", - полагает обозреватель El Pais Луис Бассетс. По его мнению, она не так масштабна, как холодная война между СССР и Западом, но оказывает сходный поляризующий эффект. Это противостояние Ирана и Саудовской Аравии - двух стран, соперничающих за религиозное и геополитическое лидерство и ведущих опосредованный вооруженный конфликт в Сирии и Йемене.

Для этой региональной холодной войны имеет силу "доктрина, которую Москва применяла к соседним странам, дабы не допускать их развития в направлениях, отдалявших их от ее зоны влияния", - пишет автор, напоминая о событиях в Венгрии 1956 года и в Чехословакии в 1968-м.

Эта "концепция ограниченного суверенитета известна под названием "Доктрина Брежнева", пишет автор. По его словам, в данном случае жертвой стал Катар.

"Благодаря тому, что в Персидском заливе было открыто гигантское газовое месторождение, эмиры Катара стали проводить независимую внешнюю политику. Ее главный инструмент - телекомпания "Аль-Джазира", Катар берет курс на равноудаленность от Эр-Рияда и Тегерана", - пишет автор. По его мнению, Катар хотел быть чем-то вроде Франции в отношении США или Югославии в отношении СССР.

Теперь же, когда Саудовская Аравия и еще несколько стран подвергли Катар изоляции, по внешней политике Катара нанесен смертельный удар, считает автор. Доха "будет вынуждена либо подчиниться, либо перейти в другой лагерь, где ее партнерами станут Иран, Турция и Ирак, где она окажется под покровительством далекой России и в опасности, что у ее ворот окажутся танки".