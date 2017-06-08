Кибершпионы интересуются немецким средним бизнесом

Немецкие спецслужбы считают, что немецкий средний бизнес плохо защищен от кибератак и экономического шпионажа со стороны иностранных разведок, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

"Небольшие и средние компании порой не осознают в полной мере, что их бизнес-идеями интересуются не только конкуренты, но и спецслужбы иностранных государств", - заявил изданию президент Федерального ведомства по охране конституции Германии Ханс-Георг Маасен. По его словам, "тревогу вызывает растущее число крупных кибератак. Из-за них компании могут терять ценную информацию в небывалых масштабах. Ущерб достигает десятков миллиардов евро".

Столь же критично оценивает ситуацию с мелким бизнесом, который инвестирует слишком мало средств в защиту своих IT-систем, и Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационных технологий (BSI).

"Там сидят уже пожилые предприниматели, которые уверены в том, что об интернет-безопасности за них позаботится какая-то фирма вроде "Электро-Эрих". Но такой подход неприемлем", - подчеркнул президент BSI Арне Шэнбом.

Как и прежде, в список стран, занимающихся разведывательной деятельностью, входят Китай, Россия и Иран. Тем не менее, шпионят за немецкими фирмами и спецслужбы Соединенных Штатов, Франции, Великобритании и Израиля. Многие компании вкладывают деньги в развитие новых продуктов и квалификацию своих сотрудников. Но зачастую "защита собственных же ноу-хау отстает", добавляет издание.