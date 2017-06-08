Рассказал ли что-то о сегодняшней России "самый спорный в мире человек"?

Англоязычные СМИ дали оценку четырехсерийному документальному фильму "Интервью с Путиным" режиссера Оливера Стоуна, который 12 июня начнут показывать на американском кабельном канале Showtime. "Пребывающая, в лучшем случае, в заблуждении, в худшем - неверная", - характеризуют картину одни. Другие же разглядели в фильме портрет "злопамятного русского". А третьи представили себе боксерский поединок в сексизме между Путиным и Трампом.

"Необходимо снять документальный фильм о России при президенте Владимире Путине, который бы разделял российский угол зрения, развеивал американские мифы об историческом враге США и показал бы взгляд Путина на некоторые из самых неудобных вопросов, касающихся сегодняшней России. "Интервью с Путиным" Оливера Стоуна таким документальным фильмом не является", - пишет в американском издании Foreign Policy Эмили Тэмкин в статье под заголовком: "Из "Интервью с Путиным" Оливера Стоуна вы мало что узнаете о Путине и еще меньше о России".

"Интервью с Путиным", фильм из четырех серий, созданный на основе бесед Оливера Стоуна и Путина на протяжении двух лет, умудряется неведомым образом одновременно разглагольствовать в соответствии с линией Кремля и прибегать к самым незатейливым американским клише о России, - считает автор. - (...) По крайней мере, в двух первых сериях из четырех Стоун помогает и пособничает Путину, который недоговаривает вещи и продвигает конспирологические теории, в то же время дополнительно сообщая столь полезные сведения, как то, что "русские сильны" и "русские - мачо".

Как сообщает журналистка, американский канал Showtime, где будет показана картина, расхваливает ее, говоря, что она предлагает "не имеющий себе равных доступ к самому спорному человеку в мире через его собственные слова". "Там действительно есть какая-то информация, которую зрители получат благодаря этому доступу, - пишет Тэмкин. - Они узнают, что, как кажется Путину, у него нет плохих дней, потому что он не женщина (у женщин, поясняет он, есть естественные циклы)".

"Зрители узнают, - продолжает автор, - что Путин работал премьер-министром перед тем, как вернуться на пост президента, набрав 63% на выборах. Если у Путина и есть мысли насчет протестов, которые окружали его возвращение в Кремль, зрители их не узнают; если Стоун об этом и спросил, то как вопрос, так и ответ были вырезаны при монтаже, по крайней мере на первых двух часах [фильма]".

"Одно дело, если бы Стоун просто позволил Путину говорить и раскрыться, дав зрителям возможность получить уникальное понимание знаменитого политика, вроде того, что Эррол Моррис сделал с бывшим министром обороны Робертом Макнамарой в "Тумане войны", - говорится в статье. - Но Стоуну недостаточно выслушивать точку зрения Путина. Он хочет ее поощрять".

"В самом конце второго часа Стоун, который отснял интервью до американских президентских выборов 2016 года, спрашивает Путина, что он думает о кандидатах. Путин отказывается комментировать кандидатов. Это не его дело; кого бы ни выбрали, он будет с ним работать, - передает автор. - Стоун удивляется этой сдержанности. "Если бы вы сказали, что вам не нравится Трамп, он бы выиграл, - говорит Стоун Путину. - У вас есть такая степень власти в США". "Естественно, это неправда, - комментирует журналистка. - Хотя они и не были обильными, заявления Путина о Трампе во время выборов были в общем позитивными. И Трамп выиграл. Но этот разговор красноречив и символичен для всей ленты: в лучшем случае, демонстрирующей заблуждение, а в худшем - просто неверной".

"Своими недавними комментариями о "плохих днях" и "естественных циклах" женщин российский президент Владимир Путин показал, что мало кто из мировых лидеров может с ним соперничать в том, что касается сексистских реплик - однако президент США Дональд Трамп может состязаться с его рекордом", - пишет София Лотто Персио в статье под заголовком "Путин против Трампа: кто больший сексист? Спросите Хиллари Клинтон или Мегин Келли", опубликованной на сайте американского журнала Newsweek. Автор отмечает, что, когда два "тяжеловеса", Путин и Трамп, имели дело с одинаковыми мишенями для оскорблений, их стили различались.

"Недавно российский президент столкнулся с журналисткой Мегин Келли, которая взяла у него интервью по различным щекотливым темам, включая обвинения в том, что администрация Трампа могла быть в сговоре с Россией, чтобы победить на американских президентских выборах, - говорится в статье. - Путин воспользовался возможностью, чтобы пошутить над журналисткой. Повернувшись к толпе, он спросил: "Есть таблетка у кого-нибудь?" - давая понять, что лекарство требовалось, чтобы остановить "истерию" Келли".

"До этого жесткие вопросы Келли также вывели из себя Трампа. Когда она была модератором на дебатах кандидатов в президенты от Республиканской партии на Fox News в 2015 году, Келли столкнулась с Трампом по комментариям, в которых он назвал женщин "толстыми свиньями" и "неряхами", - рассказывает журналистка. - В интервью CNN на следующий день Трамп сказал: "Можно было заметить, как у нее глаза налились кровью. Кровь лилась у нее отовсюду" (позднее он сказал, что имел в виду ее нос или уши)".

Также автор отмечает, что Путин раскритиковал риторику Хиллари Клинтон, сославшись на ее пол: "Когда люди переходят определенные границы приличия, это говорит не об их силе, а об их слабости. Но для женщины слабость - это не самое плохое качество", - приводит издание слова российского президента. Трамп же, подвергнув сомнению годность Клинтон на роль президента, сказал: "Она не выглядит как президент и недостаточно вынослива", а также обвинил ее в том, что она "разыгрывает женскую карту", передает журналистка.

"Это было поединком, задуманным на небесах", - пишет Джон Дойл в канадской газете Globe and Mail в статье под заголовком "Интервью с Путиным" Оливера Стоуна - холодное злопамятство злого русского". "Оливер Стоун - некогда отличный режиссер, а ныне безобидный чокнутый исследователь мачизма в политике, - говорится в статье. - Владимир Путин - российский президент, мачо, как никто другой, совершенно не озабоченный тем, что кто-либо за пределами России о нем думает".

Автор отмечает, что "Интервью с Путиным" - "не совсем интервью". "Стоун не журналист. Он парень с вопросами, - пишет Дойл. - И хотя он может показаться подхалимом, который кивает и улыбается, в то время как Путин рассказывает ему, что означает быть жестким, Стоуну удается нечто удивительное: он превращает Путина в болтуна, который утомит вас разговорами обо всем том, что Михаил Горбачев и Борис Ельцин сделали не так".

На протяжении нескольких часов перед зрителем предстает "холодное злопамятство очень злого человека", пишет автор. "Разрушение СССР и все, что за этим последовало, переполняет его гневом - люди, оставшиеся без работы, без еды. Запад, особенно США, обманули Россию, когда она была слабой. Все этим воспользовались. Все эти бывшие советские страны-спутники в Восточной Европе, их обманным путем толкнули к независимости и вступлению в НАТО. Для чего? Ради денег и обещаний, в которые они глупо поверили".

"Можно смотреть эту сюрреалистическую серию со здоровым подходом, приговаривая: "Ну да, конечно". Несомненно, первые два часа, как кажется, претендуют прямиком на то, чтобы стать очередной удачной фотосъемкой для Путина, на которой он выглядит мужественно и в роли руководителя. Но там происходит нечто еще. У Путина есть некая рациональная, озлобленная убежденность: Россию обсчитали, и он намерен отыграться", - заключает журналист.