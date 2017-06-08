Удар по шиитам в Тегеране и "лицемерие Трампа"

Стрелки, связанные с ИГИЛ*, атаковали парламент Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни, есть жертвы. Эксперты пишут: ИГИЛ* стремится отвлечь внимание от потерь в Сирии и Ираке, и нападения на шиитов в легендарной столице шиизма будут эффективны для пропаганды. Связь с визитом Трампа в Саудовскую Аравию непрямая, но он подал ясный сигнал: Иран - это враг. Не подменяет ли он главного врага?

"Стрелки, связанные с "Исламским государством"*, устроили в среду наглое нападение на здание парламента Ирана и мавзолей основавшего Иран лидера исламской революции аятоллы Рухоллы Хомейни. Не менее 12 человек погибли, десятки ранены", - сообщает Ишан Тхарур в The Washington Post.

В среду Трамп был подозрительно молчалив много часов. Пресс-секретарь Госдепартамента выпустила формальное заявление об осуждении действий террористов. "Когда Трамп наконец прервал молчание, его послание погасило всю ту добрую волю, которую, возможно, хотели передать американские дипломаты", - указывает Тхарур.

"Мы печалимся и молимся о невинных жертвах террористических актов в Иране и об иранском народе, который переживает такие тяжелые времена, - заявил Трамп. - Мы подчеркиваем, что страны, спонсирующие терроризм, рискуют пасть жертвой зла, которому они потворствуют".

"Даже ввиду выраженной напряженности между Тегераном и Вашингтоном - которая еще больше обострилась при администрации Трампа, взявшей Иран "на заметку", - заявление Трампа, кажется, перешло негласную границу в мировых делах", - считает автор статьи: пускай иранские власти выпускают рутинные заявления об осуждении террористических актов в США, но они не высказывают предположений, что "великий сатана" получил по заслугам.

Тхарур указывает, что всего через несколько часов после теракта в Иране Сенат США проголосовал за законопроект о наложении новых санкций на Иран. Несколько сенаторов-демократов призвали отложить голосование, но их протест был отклонен.

"Национальный иранско-американский совет - расположенная в Вашингтоне организация, которая стремится к примирению Ирана и Соединенных Штатов, - выпустила сердитый ответ на заявление Белого дома", - сообщает журналист.

Террористические эпизоды в мире, кажется, неумолимо следуют один за другим, но "этот факт тянет на сенсацию: Тегеран добавляется в список городов-мишеней кровавых действий, ответственность за которые берет на себя ИГИЛ*", пишет в газете La Repubblica Роберто Тоскано, дипломат, в прошлом посол Италии в Иране.

По мнению автора, нападение на парламент Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни подтверждает, что никакой режим не застрахован от подобных атак, и следовало бы извлечь урок о необходимости общего фронта против того, что сегодня объективно оказывается главной угрозой для безопасности граждан и глобальной стабильности. "Но этого не происходит, - сетует Тоскано. - Немало многочисленных, воинственных, но до странности бездарных союзников в борьбе с ИГИЛ*, хоть и обеспокоены тем, что "Исламское государство"* может дестабилизировать их страны, не считают его главным врагом, вместо этого приписывая такую роль Ирану". Это не ново, пишет дипломат: достаточно задуматься о саудовской, катарской и турецкой поддержке при зарождении ИГИЛ* - с целью противостоять Асаду, "Хизбалле" и, прежде всего, Ирану.

"Однако есть и нечто новое, и оно в Вашингтоне, где иранская догма о "великом сатане" преобразуется - без особой разборчивости в средствах и союзниках - в поддержку политики изоляции и ослабления Тегерана", - говорится в статье. Вряд ли можно установить прямую причинную связь между визитом Трампа в Саудовскую Аравию и нападением в Тегеране, пишет автор, "однако сигнал, который подал визит, был очень понятным: Иран - это враг, которого надо победить; другие проблемы - вторичны; все средства хороши; все союзники приемлемы".

Экс-посол в Иране отмечает, что пока неясно, кем являются террористы. Он упоминает арабов из провинции Хузестан и народ белуджи на восточной границе Ирана, но считает более вероятной причастность Организации моджахедов иранского народа ("Моджахедин-э Халк"), "которую многие возводят к Саудовской Аравии".

"Мы низвергаемся в фазу множественных и перекрестных конфликтов, а главное - потери контроля в том, что касается управляемости международной системы: это идеальная панорама для терроризма", - считает Тоскано. Он призывает последовать примеру главы МИД Германии Габриэля, который в интервью газете Handelsblatt раскритиковал "трампизацию" обращения с Катаром и колоссальные объемы продаж американского оружия монархиям Персидского залива, подтвердив в то же время важность поддержания - после успеха соглашения по ядерной программе - активного дипломатического контакта с Ираном.

В среду "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за свою первую атаку в Иране, где у власти находятся шииты, пишет корреспондент El Mundo Франсиско Каррьон.

"Аль-Амак", информагентство ИГИЛ*, опубликовало три заявления об ответственности и распространило видеозапись, сделанную, видимо, прямо с камеры Go Pro, которой пользовался один из нападавших на (иранский) парламент", - сказала Вериан Хан, директор редакции аналитического центра TRAC, который отслеживает передвижения этой джихадистской группировки. "Из этого материала следует, что "Исламское государство"* не только знало об этом событии заранее, но и, вероятно, планировало его впрямую", - добавила Хан.

По мнению автора, за нападением на иранский парламент стоят несколько факторов.

1. Присутствие иранцев в рядах ИГИЛ*.

2. ИГИЛ* в последние недели активизировало медиакампанию против Ирана. Один из иракских филиалов ИГИЛ* распространил видеозапись, где "боевики призывают иранское суннитское меньшинство восстать с оружием против режима. Автор отмечает, что иранские сунниты доныне не проявляли особого интереса к этим призывам.

3. "ИГИЛ* помешано на глобальном истреблении шиитов. Оно всегда занимало позицию, что они должны либо перейти в суннизм, либо умереть. Эта атака против шиитов в самой легендарной столице шиизма будет эффективна для пропаганды", - говорит Хан.

По мнению автора статьи, эти атаки приобретают дополнительное значение в свете того, что президент США Трамп клянет Иран, а Саудовская Аравия давит на Катар, в том числе за взаимопонимание с Тегераном. "Эскалация войны между суннитами и шиитами подольет масла в идеологический огонь ИГИЛ*", - указывает аналитик Чарли Уинтер.

4. Автор перечисляет теракты, произошедшие за последний месяц вне Ирака и Сирии: в Великобритании, на Филиппинах, в Индонезии, Египте, Австралии, Пакистане и Иране. По его мнению, это "лихорадочная деятельность, движимая необходимостью отвлечь внимание от потерь ИГИЛ* в Сирии и Ираке".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.