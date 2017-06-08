Несмотря на международную реакцию, в Чечне продолжаются аресты геев

Двенадцать человек, которые стали жертвами беспрецедентных преследований в Чечне начиная с февраля, получили иммиграционные визы от западных государственных канцелярий, пишет корреспондентка Le Monde в Москве Изабель Мандро.

Из 50 человек, сбежавших с территории Кавказа, чтобы сначала попасть в Москву и Санкт-Петербург с помощью руководителя "Российской ЛГБТ-сети" Игоря Кочеткова, на сегодняшний день 12 покинули Россию или делают это сейчас. Им предоставили визы Франция, Литва, Канада и Аргентина, говорится в статье.

"Эта цифра должна увеличиться, - пишет издание. - За первые три недели после разоблачений от 1 апреля в независимом издании "Новая газета" 75 гомосексуалистов и бисексуалов контактировали с ЛГБТ-сетью, "из них 52 содержались под стражей и подвергались пыткам в секретных тюрьмах", сообщает правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в недавнем докладе, опубликованном на основе их свидетельств".

В тот же период 19 апреля один молодой чеченец отправил длинное душераздирающее смс-сообщение по телефону своему другу, с которым удалось познакомиться Le Monde. В нем он рассказывал о своем тюремном заключении, о пережитых пытках и о своем бегстве, давая дополнительное освещение бесчинствам, описанным другими пострадавшими.

"К плохому обращению, практикуемому в секретных тюрьмах, добавляется страх репрессий со стороны семей, в высшей степени приверженных тому, чтобы "преступлением чести" смыть позор, которым считается гомосексуализм в этом регионе с мусульманским большинством. В результате были убиты несколько человек", - утверждает автор публикации.

Другой независимый источник Le Monde подтверждает размах этой безжалостной волны насилия.

По данным этого свидетеля, не имеющего отношения к ЛГБТ-сообществу и желающего сохранить анонимность из соображений безопасности, атмосфера в Грозном, столице Чечни, очень тяжелая. "Подозрительность усиливается, люди не осмеливаются говорить друг с другом; я сам постоянно настороже", - признается он, упоминая еще об одном явлении: "Растет число свадеб, сейчас их много". Поскольку, во избежание преследований, охваченные страхом молодые геи женятся.

В докладе, опубликованном 26 мая международной правозащитной организацией, в качестве зачинщика арестов указывается Магомед Даудов, доверенное лицо чеченского президента Рамзана Кадырова и председатель парламента Чечни, говорится в статье.

Перед лицом международного резонанса, вызванного этим насилием, российские и чеченские власти все отрицают. "Ни про хакеров, ни про какие-то закулисные дела по вмешательству в выборы чуть ли не всех стран западного мира, ни по вопросу, который связан с обвинениями в нарушении прав представителей ЛГБТ в Чечне или на любой другой части РФ, - ни одного конкретного факта, ни одной фамилии", - заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на следующий день после встречи Эммануэля Макрона и Владимира Путина в Париже.

"Французский президент может взять с собой Ангелу Меркель и в поисках истины посетить Чечню. Двери открыты!" - так отреагировал в тот же день Рамзан Кадыров, назначенный Путиным во главе этого региона в 2007 году.

Как говорится в публикации, было начато предварительное расследование, "первое, которое было направлено против чеченских властей после прихода к власти Кадырова", выразила свое удовлетворение "Новая газета". Но, как уточнило издание 22 мая, работа следователей на месте становится почти невозможной.

Одно помещение тюрьмы в Аргуне, описанной многими потерпевшими, теперь "оказалось заполнено чуть ли не под крышу свежим строительным мусором", другое оказалось недоступно, так как "там все время проводились учения". "Полиция заставляет геев подписывать бланки о том, что они ни в чем не обвиняют силы безопасности", - утверждает Игорь Кочетков из "Российской ЛГБТ-сети".

"До сих пор не было подано ни одного иска со стороны потерпевших, парализованных страхом перед силовиками, возможными репрессиями в отношении своих близких и позором семьи, - отмечает Мандро. - "Нужно время, чтобы в Чечне изменилось отношение к гомосексуализму, - вздыхает наш свидетель. - Люди обозлены, они говорят, что никто не интересуется другими угнетенными и что Европейский суд по правам человека занимается только геями. Парадоксально, но это подкрепляет высказывания Кадырова о загнивающем Западе".