Турецко-российское стратегическое партнерство тормозят... помидоры

Несмотря на скачкообразные отношения в прошлом, взаимное согласие между Анкарой и Москвой сейчас находится в наилучшем состоянии. Осталось одно темное пятно: турецкие помидоры по-прежнему подпадают под эмбарго, пишет корреспондентка Le Monde в Стамбуле Мари Жего.

Никогда отношения между Турцией и Россией, долгое время описываемой как "исконный враг" Высокой Порты, не были столь идиллическими. Забыт сбитый турками в ноябре 2015 года российский бомбардировщик; прощено убийство российского посла в Анкаре в декабре 2016 года; между двумя соседями по Черному морю настал час нового многообразного альянса: энергетического, экономического, стратегического, говорится в статье.

"По Сирии надежное взаимопонимание, о чем свидетельствует новая сессия переговоров, запланированная на 12-13 июня в Астане (Казахстан) под эгидой России, Турции и Ирана. В общем, все хорошо. Российские военные корабли направляются в Сирию через Босфор, российские туристы вернулись на пляжи Антальи, и основная часть санкций, наложенных Москвой в самый разгар дипломатического кризиса между двумя странами осенью 2015 года, недавно была отменена российским президентом Владимиром Путиным", - отмечает журналистка.

"Амбиции взлетают до небес. Владимир Путин, который желает разрушить НАТО, видит в Турции идеальную фигуру на арене своих геостратегических интересов. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган помнит о том, что хозяин Кремля одним из первых поздравил его с победой над провалившимся путчем 15 июля 2016 года", - передает автор статьи.

"Согласно легенде, приукрашенной Александром Дугиным, российским певцом "евразийства" - доктрины о построении третьего геополитического пространства между Европой и Азией, Эрдоган - должник российских служб внешней разведки, предупредивших своих турецких коллег о непосредственной угрозе государственного переворота", - говорится в статье.

"Идиллия была бы полной, если бы не одна мелочь. Осенью 2015 года Путин отменил большую часть торговых санкций против Турции, кроме тех, которые касаются турецких помидоров, по-прежнему подпадающих под эмбарго. Это жестокий удар по турецким производителям, которым до 2015 года экспорт помидоров на российский рынок приносил сотни миллионов долларов", - комментирует Жего.