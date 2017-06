8 июня 2017 г. Бенджамин Уэйсер | The New York Times Российская банда взламывала игровые автоматы и занималась кражей конфет В деле фигурировали обычные атрибуты мафиозного расследования: незаконный покер-клуб и пачки украденных сигарет, пишет The New York Times, но была также махинация по мошенничеству в казино с помощью хакерского устройства, которое прогнозировало поведение электронных игровых автоматов, и афера с соблазнением женщиной мужчин, отравлением их хлороформом и грабежом. Присутствовала даже большая партия украденных конфет - 10 тыс. фунтов шоколадных изделий. Обвинения были предъявлены 31 человеку в Федеральном районном суде Манхэттена в среду, сообщает Бенджамин Уэйсер. Многие из них, по данным обвинительного заключения, жили в Нью-Йорке, другие действовали во Флориде, Нью-Джерси, Неваде, Пенсильвании и за границей. Они были, в большинстве своем, из бывшего Советского Союза, и имели тесные связи с Грузией, Украиной и Россией. Большинство обвиняемых состояли в банде, возглавляемой "вором в законе" Ражденом Шулая из Нью-Джерси, которому предъявлены обвинения в преступном сговоре и по другим статьям. "Марк Галеотти, специалист по российской преступности из Института международных отношений в Праге, сообщил, что это расследование демонстрирует, как российские и другие евразийские преступные группировки ищут новые и зачастую изощренные сферы незаконной деятельности, например, пытаясь взломать игровые автоматы в казино", - передает Уэйсер. В апреле применение хакерского устройства в казино близ Филадельфии принесло группировке более 1 тыс. долларов. "Меня удивляет, что они по-прежнему занимаются и традиционными видами преступлений", - сказал Галеотти в телефонном интервью. Источник: The New York Times