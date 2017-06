8 июня 2017 г. Эвелин Н. Фаркас | The New York Times Не очень секретный канал, который связывает Джареда Кушнера с Путиным "Когда вы разговариваете с главой какого-нибудь российского банка или нефтяной компании, вы фактически говорите с Кремлем", - утверждает в своей статье в The New York Times Эвелин Н. Фаркас, в 2012-2015 годах - помощник заместителя министра обороны США по делам России, Украины и Евразии, а ныне - старший научный сотрудник Atlantic Council (США). В 2000 году Владимир Путин объединил под своим руководством конкурирующие центры могущества и назвал это "вертикалью власти". "С этими компаниями, олигархами и банками Путин договорился, что они будут вольны зарабатывать деньги при содействии государства (часто в ущерб российскому народу), пока Путин и его приятели получают свой процент от прибылей, а Кремль и силы безопасности вольны беспрепятственно править страной", - утверждает Фаркас. По ее словам, "поскольку правительство содействовало зарабатыванию денег, Кремль также мог требовать взамен платежи или кредиты своим любимым физическим лицам и институциям, и никто не задавал вопросов". В этой связи Фаркас напоминает, что, по сообщениям прессы, Джаред Кушнер, зять и старший советник президента Трампа, "в декабре имел секретную встречу с главой российского "Внешэкономбанка". "Может быть, встреча имела отношение к какому-то дипломатическому вопросу, как утверждал Белый дом? Или речь шла о семейных компаниях Трампа или Кушнера? Возможно, встреча ни в малейшей мере не была противозаконной (хотя реальные деловые связи с банком были бы против закона). С учетом характера российских банков оба сценария наводят на тревожные вопросы", - говорится в статье. Глава ВЭБ Сергей Горьков, с которым встречался Кушнер, - выпускник "академии российской Службы внешней разведки", утверждает автор (по другим сведениям, он окончил Академию ФСБ по специальности "правоведение". - Прим. ред.). ВЭБ "регулярно используется Кремлем для финансирования проектов, имеющих политическое значение", говорится в статье. "ВЭБ нанял на работу агента российской разведки Евгения Бурякова и финансировал его защиту в суде", - говорится в статье. В заключение автор пишет: "Российские банки поддерживают законные деловые связи с законопослушными компаниями по всему миру, в том числе с американскими банками. Но их тесные связи с российским правительством означают, что встреча Кушнера с Горьковым заслуживает более внимательной проверки. Горьков - элемент путинской "вертикали власти". Когда Кушнер говорил с ним, он заодно говорил с Кремлем, и нам следует знать, что они обсуждали". Источник: The New York Times