Россия запуталась в своей космической стратегии

Российской мечте о независимом доступе в космос "пока не суждено сбыться. В итоге в российской космонавтике происходят кардинальные перемены", пишет корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Герхард Ковальски.

"Изначально российские власти планировали использовать для запусков ракет в космос исключительно космодром на российской территории, - рассказывает журналист. - Для этих целей строится новый, но еще не готовый космодром "Восточный" на Дальнем Востоке вблизи китайской границы. "Восточный" стал крупнейшей стройкой России, и в ходе его строительства было озвучено множество обвинений в коррупции". На данный момент строительство "Восточного" обошлось в 5,3 млрд евро.

Но Россия, по всей видимости, "надорвалась, и стартовой площадки для запуска новой ракеты "Союз-5", которая должна выводить в космос новые космические корабли "Федерация", на "Восточном" не будет, так как ее строительство обойдется в сотни миллионов". "Роскосмос", как говорится далее, решил использовать для этих целей построенную наполовину площадку на Байконуре. Таким образом концерн сэкономит деньги, хотя ему и придется, как напоминает издание, платить Казахстану арендную плату за пользование космодромом в 115 млн долларов в год. В сотрудничестве с казахской стороной старая стартовая площадка для ракет "Зенит" будет переоборудована под "Союз-5".

Однако российская сторона не хочет признавать наличие материальных проблем. Ответственный за космонавтику вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал в качестве главного аргумента "рациональный подход".

Между тем российский эксперт по космонавтике и сотрудник Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков относится к уходу с "Восточного" двояко: "С экономической точки зрения это решение вполне оправданно: экономятся деньги, которые можно потратить на новые нужные разработки. С другой стороны, эти метания вредят имиджу российской космонавтики". По его словам, в последнее время "политика "Роскосмоса" отличается "отсутствием последовательности и подверженностью настроениям". "К тому же новая площадка на Байконуре - временное решение, и России, если она захочет реализовать идею собственного космодрома, все равно придется рано или поздно вернуться к проекту "Восточного" - и это будет иметь свою цену", - уверен Железняков.