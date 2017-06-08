Пепси для молодых и диких

Конфронтация между Востоком и Западом и противостояние между правдой и фальсификациями вновь стали актуальны. Не так давно западные страны столкнулись с "игрой в прятки" с российскими солдатами на Украине, фейковыми новостями и ролью главного российского дипломата в выдуманной истории с берлинской девочкой Лизой. "И вот теперь все эти приемы можно увидеть с некоторым историческом интервалом в сериале телеканала ВГТРК, действие которого происходит в 1960-е годы", - пишет обозреватель немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс.

Сериал "Оптимисты" повествует о молодых дипломатах, которые обогнали свое время, - все они симпатичные, хорошо одетые амбициозные молодые люди, жаждущие, чтобы их страна обрела заслуженное уважение в мире. Первый сезон телесериала оказался настолько успешен, что уже зимой на экраны выйдет второй, говорится в статье.

По образцу американского сериала "Безумцы" зрителей отправляют в ностальгическое путешествие в 1960-е. Для России речь идет о пиаре самой большой страны в мире, которая выступает против западного лагеря. В кино все выглядит весьма непринужденно: очки в роговых оправах, затейливые прически, проборы, элегантные платья и костюмы.

Тем более, все это сейчас в тренде, замечает Ханс. К примеру, три года назад "Первый канал" показал сериал "Оттепель" - о времени после сталинской диктатуры, когда писатели, деятели искусства и музыканты осмелели и культура снова расцвела. Советский генсек Никита Хрущев вернулся из США под впечатлением от своих опытов соприкосновения с культурой потребления. "Оптимисты", в свою очередь, со скепсисом делают первый глоток "Пепси-Колы" и слушают музыку стиля бит. "Вообще, после просмотра 13 серий первого сезона можно подумать, будто между Востоком и Западом тогда не было разницы", - комментирует автор.

"Как бы то ни было, но очередное обострение конфликта между Востоком и Западом, постоянно возвращающийся мотив о том, будто бы американцы ведут нечестную игру, а также приукрашенная действительность 1960-х в конфетных тонах отлично вписываются в генеральную линию российского государственного ТВ, - считает Ханс. - Но, если сравнивать сериал с сегодняшними российскими новостными программами и ток-шоу с их истерическим тоном, то фильм Алексея Попогребского представляется приятно спокойным и изысканным". Идея сериала зародилась еще в 2010 году - задолго до войны на Украине и новой конфронтации между Востоком и Западом, замечает автор статьи.