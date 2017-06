8 июня 2017 г. Ричард Форд | The Times Российский разоблачитель тревожился о будущем жены "Богатый российский разоблачитель был озабочен тем, чтобы обеспечить финансовое будущее своей жены перед смертью предположительно от отравления, как сообщили судебному следствию вчера", - передает Ричард Форд в The Times. Главный инспектор сыскной полиции из Суррея Адам Колвуд, исключивший насильственную причину смерти 44-летнего Александра Перепиличного, сказал, что принял бы другое решение, если бы больше знал о прошлом покойного. "Пять лет назад я принял бы совсем другое решение. Я поговорил бы с командой, занимающейся особо тяжкими преступлениями. Это была бы подозрительная смерть". Лиз Кэй, специалист по работе с клиентами частного швейцарского банка EFG, сказала, что "никогда не замечала, чтобы Перепиличный был расстроен или встревожен, но ретроспективно ее поразила его заинтересованность в обеспечении того, чтобы о его жене позаботились", говорится в статье. Источник: The Times