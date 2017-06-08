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8 июня 2017 г.
8 июня 2017 г.

Ричард Форд | The Times

Российский разоблачитель тревожился о будущем жены

"Богатый российский разоблачитель был озабочен тем, чтобы обеспечить финансовое будущее своей жены перед смертью предположительно от отравления, как сообщили судебному следствию вчера", - передает Ричард Форд в The Times.

Главный инспектор сыскной полиции из Суррея Адам Колвуд, исключивший насильственную причину смерти 44-летнего Александра Перепиличного, сказал, что принял бы другое решение, если бы больше знал о прошлом покойного. "Пять лет назад я принял бы совсем другое решение. Я поговорил бы с командой, занимающейся особо тяжкими преступлениями. Это была бы подозрительная смерть".

Лиз Кэй, специалист по работе с клиентами частного швейцарского банка EFG, сказала, что "никогда не замечала, чтобы Перепиличный был расстроен или встревожен, но ретроспективно ее поразила его заинтересованность в обеспечении того, чтобы о его жене позаботились", говорится в статье.

Источник: The Times


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