8 июня 2017 г. Доминик Кеннеди, Дэвид Браун, Кэти Гиббонс, Ричард Форд | The Times Рашид Редуан был шутливым пекарем, ставшим убийцей в рамках теракта на Лондонском мосту "Рашид Редуан был беспечным кондитером, не заинтересованным в религии или политике, во времена его работы в лондонской пекарне, когда ему не было тридцати, - пишут Доминик Кеннеди, Дэвид Браун, Кэти Гиббонс и Ричард Форд в британской газете The Times. - Ничто не намекало на то, что невысокий, хрупкого телосложения пирожник, который проводил время в компаниях по вечерам, употреблял алкоголь и непринужденно шутил с девушками, находясь за прилавком, мог в будущем стать жестоким террористом-убийцей". "Он никогда не говорил о религии. Он никогда не проповедовал. Он никогда не дискутировал, не спорил о чем-то или о политике", - рассказал газете Раджан Сэдев, владелец пекарни Dylan's bakery в районе Виллесден в северо-западной части Лондона. "Что-то случилось за это время, что-то произошло за последние 12 месяцев, что его перевернуло, - отметил Сэдев. - Парень, которого я знал, просто был неспособен на то, что он сделал. Он переехал в восточный Лондон и связался с дурной компанией". Как говорится в статье, 30-летний террорист, ответственный за нападение на Лондонском мосту, родился в Касабланке в семье ливийца и марокканки, которые были "очень религиозными", но не "радикальными" мусульманами. "Прошлое Редуана было омрачено семейной трагедией после того, как семья переехала из Марокко во Францию в поисках новой жизни, когда ему было 15 лет, - говорится в статье. - Его брат утонул ребенком, и его отец Лахсен, машинист, подавленный горем, позже выбросился из окна семейной квартиры, как рассказали бывшие соседи". Еще будучи юношей, Редуан переехал в одиночку в Хэрроу, в северо-западном Лондоне, говорится в статье. Летом 2011 года он пришел в пекарню в районе Виллесден, и его сразу взяли на работу. "Он был очень хорошим человеком, шутливым типом. Я всегда представляю его с большой улыбкой на лице", - отметил в беседе с газетой бывший работодатель Редуана. "В 2012 году он уехал, чтобы начать новую жизнь в Манчестере с Чариз О'Лири, социальным работником из Дагенхэма, в восточном Лондоне, - говорится в статье. - Несколькими месяцами позже пара заключила брак в загсе Дублина; на фотографиях изображена улыбающаяся невеста в традиционном белом платье". "Впоследствии стало известно, что Редуан просил убежище в 2009 году, но запрос был отклонен, - сообщают журналисты. - Его предположительно арестовали за нарушения иммиграционных правил, когда он пытался сесть на судно, плывущее из Шотландии в Северную Ирландию в 2009 году". Министерство внутренних дел Британии и шотландская полиция отказались комментировать эту информацию. По словам авторов, женитьба Редуана на О'Лири и последующее получение им разрешение на въезд в Великобританию в качестве члена семьи Европейской экономической зоны (EEA family permit) вызвало заявления о том, что джихадисты используют Ирландию в качестве лазейки в Великобританию. Издание рассказывает, что разрешение было получено Редуаном в 2015 году, и пара переехала в восточный Лондон, где в октябре родилась их дочь Амина. "Как бы то ни было, в следующем году их отношения распались, и Редуан стал строго религиозным, жестоким и тираничным, по рассказам ее друзей". В своем первом заявление после своего ареста и последующего освобождения О'Лири сказала: "Я глубоко шокирована, опечалена и ошеломлена действиями моего бывшего партнера, который убил и ранил столь многих невинных людей. Мои мысли и усилия теперь направлены на то, чтобы попытаться вырастить дочь, осознавая, что однажды мне придется попытаться ей объяснить, почему ее отец сделал то, что сделал". Источник: The Times