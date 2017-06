8 июня 2017 г. Фиона Хамильтон, Ричард Форд, Шон О'Нилл, Дебора Хейнс и Том Кингстон | The Times Италия "не предупредила британские спецслужбы о террористической угрозе Юсефа Загбы" "Британские чиновники ответили прошлой ночью на заявления Италии о том, что страна предупредила Британию о террористических намерениях одного из нападавших с Лондонского моста", - сообщают Фиона Хамильтон, Ричард Форд, Шон О'Нилл, Дебора Хейнс и Том Кингстон в британской газете The Times. Как рассказали изданию источники, "итальянские чиновники не предоставили всех деталей в Шенгенскую информационную систему (SIS) - базу данных ЕС - касательно попытки Юсефа Загбы поехать в Сирию в прошлом году, чтобы примкнуть к ИГИЛ*". Когда Загбу остановили в лондонском аэропорту Станстед в январе, "предупреждение в SIS, с которым ознакомились чиновники из погранслужбы, не упоминало того факта, что он сказал итальянцам о том, что "хотел быть террористом", говорится в статье. Вместо этого, пишет газета со ссылкой на источники, предупреждение "предоставляло информацию, говорящую о том, что он был вовлечен в уголовное дело". "Заявления, поступившие во вторник из Италии, усилили давление на британские разведслужбы и чиновников погранслужбы касательно оплошностей в предотвращении зверства субботней ночи", - отмечают авторы. "Вчера была высказана обеспокоенность по поводу многократных поездок Загбы между Британией и Болоньей, где живет его мать, несмотря на его арест в Италии в марте 2016 года, когда он попытался улететь в Сирию через Турцию с билетом в один конец, - сообщает газета. - Британские чиновники предположительно недовольны противоречивыми сообщениями, поступающими из Италии относительно предоставленных разведданных. Итальянские чиновники заявили, что они предоставили отдельную информацию во вторую базу данных, к которой имеют доступ партнеры из разведки на территории Европы. Не ясно, какие детали были предоставлены". Как передает газета, прокурор Болоньи Джузеппе Амато настаивает, что итальянские чиновники отправили британским партнерам письменное предупреждение о риске, который представлял Загба. Прокурор рассказал газете The Guardian, что он лично видел доклад, который был послан в Лондон касательно родившегося в Марокко итальянского гражданина. "Мы сделали все, что могли, - приводит издание слова Амато. - Мы могли только следить за ним и послать записку британским властям, это все, что мы могли сделать. И мы это сделали". Прокурор добавил, что с тех пор, как Загба переехал в Лондон, он изредка приезжал в Италию, всего пробыв там десять дней. "В течение тех десяти дней мы ни на секунду не упускали его из виду". Как сообщают авторы, министерство внутренних дел Британии отказалось дать комментарий. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Times