У нового кандидата на пост директора ФБР, которого выбрал Трамп, есть свои российские связи

"На бумаге Кристофер Рэй - идеальный выбор на пост следующего директора ФБР", - пишет в своей статье в USA Today Кеннет Ф. Маккаллион, отставной федеральный прокурор США, а ныне - старший партнер юридической фирмы McCallion & Associates.

Рэй окончил юридическую школу Йельского университета, хорошо зарекомендовал себя в качестве работника федеральной прокуратуры и высокопоставленного сотрудника министерства юстиции США.

Но Маккаллион утверждает, что его юридическая фирма King & Spalding представляет "Роснефть" и "Газпром".

По словам автора, в досье на Трампа, подготовленном экс-сотрудником MI-6 Кристофером Стилом, "утверждается, что глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил кандидату в президенты США Дональду Трампу через менеджера его предвыборного штаба Картера Пейджа 19% компании взамен на отмену санкций США, наложенных на Россию. В досье утверждается, что предложение было сделано в июле, когда Пейдж находился в Москве".

Маккаллион также считает: "Отмена санкций администрацией Трампа позволила бы Exxon восстановить ее соглашение о совместном предприятии с "Роснефтью", а юридическая фирма King & Spalding могла бы оказаться в центре переговоров между этими двумя компаниями о контракте".

Автор полагает, что связи с "Газпромом" - еще более серьезный риск конфликта интересов для Рэя. "Газпром" был одним из партнеров в составе RosUkrEnergo AG (RUE), которую контролирует украинский олигарх Дмитрий Фирташ. "В Чикаго ему [Фирташу] предъявлены обвинения федеральных властей в вымогательстве, у него были многочисленные финансовые связи с Полом Манафортом, бывшим руководителем избирательного штаба Трампа, он вообще считается представителем ближнего окружения президента Путина", - говорится в статье.

"Вполне возможно, имеется какой-то этический и юридический конфликт интересов, который не позволит Рэю иметь какое-либо отношение к расследованию ФБР в отношении России", - заключает автор.

Если Рэй будет утвержден на посту директора ФБР, а затем поневоле возьмет самоотвод в плане некоторых или всех связанных с Россией аспектов расследования, расследованию потенциально может быть нанесен существенный ущерб. Если же Рэй откажется брать самоотвод или даже признавать, что имеется конфликт интересов, возникнут сомнения в рвении ФБР при проведении этого расследования.

По мнению автора, напрашивается вопрос, не будет ли выдвижение Рэя воспринято как попытка Трампа поставить во главе ФБР директора, который "дружественно относится к России".

Маккаллион советует Сенату США "потребовать, чтобы все потенциальные конфликты интересов были преданы полной огласке и желательно урегулированы до того, как Рэю позволят стать директором ФБР".