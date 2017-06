8 июня 2017 г. Андреа Нобл и Стивен Дайнэн | The Washington Times Роль России в выборах, вероятно, останется загадкой и после показаний Коми "Сегодня в Конгрессе экс-директор ФБР Коми намерен пространно рассказать о своих странных и напряженных отношениях с президентом Трампом, однако бывшие сотрудники ФБР считают маловероятным, что Коми прольет новый свет на продолжающееся расследование российского вмешательства в президентские выборы и каких-либо связей с членами избирательного штаба Трампа", - пишут журналисты The Washington Times Андреа Нобл и Стивен Дайнэн. "В заранее подготовленном заявлении, опубликованном в среду, Коми обрисовывает серию диалогов с президентом, которые обеспокоили экс-директора, в том числе жалобы Трампа на "тучи", нависшие над его администрацией из-за расследования ФБР по России, а также просьбу о прекращении расследования ФБР в отношении Майкла Флинна, экс-советника по нацбезопасности", - говорится в статье. Но газета полагает: Коми наверняка согласовал со спецпрокурором Робертом Мюллером, какие темы можно затрагивать в показаниях в Конгрессе, а на какие вопросы отвечать не следует, чтобы не нанести урон расследованию. Вероятно, Коми будет "держаться на почтительном расстоянии" от расследования по поводу России, говорит Нэнси Сэвидж, исполнительный директор Society of Former Special Agents of the FBI. И все же эксперт Элизабет Гойтейн полагает, что показания Коми нельзя упускать. "Хотя он постарается удержаться от чрезмерной тенденциозности (он очень бережет свою репутацию и постарается удержаться от слов, которые могут показаться местью за увольнение), ответы на вопросы законодателей могут стать настоящим зрелищем", - написала она в журналеTime. Бывший замдиректора ФБР Рон Хоскоу полагает: то, в какой мере Коми будет придерживаться "сценария" в своих показаниях, поможет вычислить характер расследования, которое Мюллер проводит в отношении российского вмешательства. "Чем шире Коми будет видоизменять свои эпитеты и описания, тем больше резонов заключить, что Мюллер считает: дела о воспрепятствовании правосудию [со стороны Трампа] тут нет", - говорит Хоскоу. "Он поясняет: если следователи действительно проверяют версию о том, что президент препятствовал правосудию, а Коми хотя бы слегка изменит свои воспоминания о недавних событиях, Коми окажется уязвим для атак любого толкового адвоката", - говорится в статье. Источник: The Washington Times