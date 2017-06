8 июня 2017 г. Ишан Тхарур | The Washington Post Террор в Иране обнажает лицемерие Трампа и его союзников "Стрелки, связанные с "Исламским государством"*, устроили в среду наглое нападение на здание парламента Ирана и мавзолей основавшего Иран лидера исламской революции аятоллы Рухоллы Хомейни. Не менее 12 человек погибли, десятки ранены", - сообщает Ишан Тхарур в The Washington Post. "Белый дом обзавелся характерной привычкой быстро комментировать теракты, связанные с "Исламским государством"*, где бы они ни происходили - в Париже, Лондоне, Манчестере. Он не сделал исключения даже для фантомного эпизода на Филиппинах, - замечает автор. - Однако в среду Трамп был подозрительно молчалив много часов. Пресс-секретарь Госдепартамента выпустила формальное заявление об осуждении действий террористов, в котором указала, что "мерзости терроризма не место в мирном, цивилизованном мире". "Когда Трамп наконец прервал молчание, его послание погасило всю ту добрую волю, которую, возможно, хотели передать американские дипломаты", - указывает Тхарур. "Мы печалимся и молимся о невинных жертвах террористических актов в Иране и об иранском народе, который переживает такие тяжелые времена, - заявил Трамп. - Мы подчеркиваем, что страны, спонсирующие терроризм, рискуют пасть жертвой зла, которому они потворствуют". "Безвкусно и бессердечно в любом контексте пытаться получить политические очки, оплакивая гибель невинных людей. Но даже ввиду выраженной напряженности между Тегераном и Вашингтоном - которая еще больше обострилась при администрации Трампа, взявшей Иран "на заметку", - заявление Трампа, кажется, перешло негласную границу в мировых делах. В конце концов, иранские власти выпускают рутинные заявления об осуждении террористических актов в США, таких как случившаяся в прошлом году бойня в ночном клубе в Орландо, не высказывая предположений, что "великий сатана" получил по заслугам. После терактов 11 сентября 2001 года иранцы устроили бдения со свечами", - говорится в статье. Тхарур указывает, что всего через несколько часов после теракта в Иране Сенат США проголосовал за законопроект о наложении новых санкций на Иран. Несколько сенаторов-демократов призвали отложить голосование, но их протест был отклонен. "Национальный иранско-американский совет - расположенная в Вашингтоне организация, которая стремится к примирению Ирана и Соединенных Штатов, - выпустила сердитый ответ на заявление Белого дома", - сообщает журналист. В нем говорится: "Мы подчеркиваем, что администрации, не способные сочувствовать страданию людей, рискуют потерять человечность, и президенты, которые не могут искренне признать жертв терроризма, неспособны руководить борьбой с терроризмом". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post