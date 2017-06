8 июня 2017 г. Филип Ракер | The Washington Post Для Трампа российский вопрос - это "туча", нависающая над его президентством Для президента США Дональда Трампа российской вопрос - это не легитимное федеральное расследование предполагаемого вмешательства иностранного правительства в американскую демократию, а "шарада", сфабрикованная демократами, чтобы расквитаться за свое поражение на выборах 2016 года, пишет The Washington Post. Похоже, Трамп не считает, что российский вопрос может привести к его импичменту или хотя бы создать для него юридические проблемы любого рода, отмечает автор статьи Филип Ракер. Снова и снова президент повторяет, что он "не имеет никакого отношения к России". Трамп считает российский вопрос скорее политической "тучей", которая нависла над ним. Так он неоднократно называл расследование в отношении предполагаемого вмешательства России в выборы в личных беседах с человеком, который это расследование проводил, - бывшим директором ФБР Джеймсом Коми. Об этом говорится в заявлении, с которым Коми собирается выступить под присягой в Комитете Сената по разведке. В их телефонном разговоре 30 марта Трамп "назвал расследование в отношении России "тучей", которая мешает ему действовать от лица страны". "Он говорил, что не имеет никакого отношения к России, не связывался с проститутками в России и всегда допускал, что его записывали, когда он был в России. Он спрашивал, что мы можем сделать, чтобы "развеять тучу", - написал Коми в подготовленных заметках. Трамп снова говорил о "туче" в телефонном разговоре с Коми 11 апреля, за месяц до того, как он уволил Коми. Коми вспоминает в подготовленных им показаниях, что Трамп говорил ему, "что "туча" мешает ему выполнять свою работу". "По мнению Трампа, расследование в отношении России стало актом личного предательства с такими политическими, хотя и не юридическими, последствиями, которые осложнили его работу и омрачили начало его президентства", - пишет автор статьи. Более того, как отмечают знакомые и советники Трампа, он видит в российском скандале угрозу легитимности своего избрания. Трамп испытывает колоссальную гордость, что он, политический аутсайдер, одержал победу над Хиллари Клинтон, говорится в статье. Для Трампа российский вопрос ставит под сомнение справедливость этой победы, а потому он чувствует себя жертвой гонений и использует очень личные интонации, называя происходящее "охотой на ведьм". При участии Элис Крайтс Источник: The Washington Post