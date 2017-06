8 июня 2017 г. Филип Эллен Лаковара | The Washington Post Я помогал расследовать Уотергейтский скандал. Заявление Коми - достаточное доказательство для дела о препятствовании правосудию "В подготовленных свидетельских показаниях, опубликованных накануне его выступления в четверг перед сенатским Комитетом по разведке, бывший директор ФБР Джеймс Б. Коми поставил президента Трампа перед перспективой федерального уголовного расследования, предоставив доказательства, достаточные для возбуждения дела о препятствовании правосудию", - пишет бывший заместитель министра юстиции США, консультант специальных прокуроров по Уотергейтскому делу Филип Эллен Лаковара в статье для The Washington Post. Коми доказал, что директор Национальной разведки Дэниел Коутс и директор АНБ Майкл С. Роджерс тщательно избегали признания в своих показаниях в среду того, что президент намеренно пытался закрыть хотя бы отчасти то, что Трамп называет "российскими делами". "Вмешательства со стороны президента в таком духе в незаконченное уголовное расследование не случалось, насколько мне известно, со времен Ричарда Никсона и Уотергейта", - отмечает эксперт. "Статут о препятствовании правосудию запрещает не только имевшее результаты вмешательство в идущие уголовные расследования, но и любое использование "угроз" для "попытки" воспрепятствовать расследованию", - напоминает он. "В заявлении Коми изложен наглядный образец дела против президента, начиная с требования преданности, угрозы уволить Коми, неоднократных просьб прекратить расследование в отношении Флинна и, наконец, наказание в карьерном плане за отказ подчиниться требованиям президента, за чем последовало личное признание президента относительно его мотивов. Любой опытный прокурор увидел бы в этих фактах повод для возбуждения дела о препятствовании правосудию при отсутствии опровергающих доказательств", - считает Лаковара. Теперь дело специального советника Роберта Мюллера решить, есть ли у него (или будет) достаточно доказательств для того, чтобы обвинить Трампа в препятствовании правосудию. И если да, то прийти ли к такому же выводу, к которому пришел я в ходе расследования против Никсона, - что, как и все остальные люди в рамках нашей системы, президент несет ответственность за совершение преступления на федеральном уровне, заключает автор. Источник: The Washington Post