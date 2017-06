8 июня 2017 г. Фрэнсис К. Рокка | The Wall Street Journal Ощущая себя покинутыми, русские католики взывают к Папе Римскому "Группа русских католиков требует большего признания от Папы Римского Франциска, уверяя, что его соглашательство с Москвой угрожает самому существованию [Российской грекокатолической церкви], - передает Фрэнсис К. Рокка в The Wall Street Journal. - Лидеры Российской грекокатолической церкви, у которой менее 30 тыс. прихожан по всему миру, встретились в Италии на этой неделе. Это первый для них синод за сто лет". "На повестке давний запрос на выделение им собственного епископа и ресурсов для обучения клира. Лидеры церкви сказали, что Папа Римский игнорирует их запросы и стремится к более тесным связям с Русской православной церковью, доминирующей в [России]", - говорится в статье. "На карту поставлено выживание Русской католической церкви византийского обряда, - сказал преподобный Лоренс Кросс, священник Российской грекокатолической церкви из пригорода Мельбурна, Австралия. - Одна из необходимых вещей, которая нужна нам для выживания, как и любой Церкви и любой семье, - это отец". "Архиепископ Кирилл Василь, секретарь ватиканской Конгрегации по делам восточных церквей, сказал, что в ведомстве знают о встрече русских католиков, но комментировать ее отказался", - сообщает автор. "Жалобы Российской католической церкви византийского обряда перекликаются с жалобами других групп, которым кажется, что Папа Франциск готов пожертвовать их благополучием ради других приоритетов", - говорится в статье. Католики Украины обвиняют Папу Римского в преуменьшении значения российской агрессии против их страны ради умиротворения РПЦ, раскритиковавшей украинских католиков за противостояние пророссийским сепаратистам. Также некоторые прихожане подпольной китайской католической церкви, сохранившей верность Риму, несмотря на сто с лишним лет притеснений, опасаются, что Папа предаст их верность в обмен на сделку с подконтрольной китайскому правительству официальной Католической церковью Китая, передает Рокка. Источник: The Wall Street Journal