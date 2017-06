8 июня 2017 г. Анатолий Курманаев, Сирануш Шароян | The Wall Street Journal На московских блошиных рынках обнаружены запчасти, джинсы - и кубинцы в поисках товаров подешевле "Иногда колеса истории вращаются медленно. Самое любимое место шопинга для кубинцев - это не Майами по ту сторону пролива. Это Москва, на расстоянии в 6 тыс. миль", - пишет The Wall Street Journal. "Ужесточившийся пограничный контроль в США и растущие денежные переводы от родственников за границей привели к недавнему буму кубинского туризма в Россию, единственную крупную страну, которая пока не требует от островитян визы. Кубинские покупатели садятся на ежедневный 13-часовой рейс "Аэрофлота", наследие союза советских времен, не для того, чтобы увидеть Кремль или Красную площадь. Они привозят с собой мешки с джинсами, галантерейными товарами и автомобильными запчастями на остров коммунизма, где вопиюще не хватает потребительских товаров", - пишут авторы статьи Анатолий Курманаев и Сирануш Шароян. "Кубинцы стекаются сюда, не зная ни слова по-русски, просто чтобы закупиться, - говорит Рикардо Трието, получивший образование в России кубинский инженер, который сейчас работает переводчиком для своих соотечественников на московских блошиных рынках. - Это очень выгодно: что бы вы ни купили здесь, вы можете продать это дороже дома". "Взять хотя бы потребность в автомобильных запчастях на Кубе. Учитывая торговое эмбарго США, большинство автомобилей на Кубе - это либо американские автомобили 1950-х годов, либо советские колымаги. Модели "Лады" и "Нивы" квадратной формы практически исчезли с улиц Москвы много лет назад", - говорится в статье. "На Кубе они все еще ездят. Впрочем, пока не сломаются и не понадобятся новые детали, нехватка которых может принести впечатляющую прибыль", - отмечают авторы. В Москве "Москвич" образца 1980 года - еще один продукт советской эпохи, напоминающий коробку, - может стоить около 500 долларов. На Кубе он может стоить до 14 тыс. долларов, пишут авторы. На широко раскинувшемся рынке подержанных автомобилей "Южный порт" на юге Москвы продавцы говорят, что до 40% их прибыли поступает от кубинских покупателей. "Мы бы разорились без них", - говорит продавец Тимур Мурадян. "Получивший образование в СССР кубинский инженер Рауль Куро вернулся в Россию несколько лет назад. Он купил такси и стал частью процветающего кубинского сообщества экспатриантов в Москве, обслуживающего покупателей с острова. Куро встречает кубинцев в аэропорту и возит их по блошиным рынкам города, помогая с переводом и торгуясь", - говорится в статье. "Они, по сути, живут на базаре, - говорит Куро о своих соотечественниках. - Они приезжают, закупаются и уезжают. Через пару месяцев они возвращаются". Источник: The Wall Street Journal