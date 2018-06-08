Путин успокаивает россиян по поводу экономики и цен на бензин

"Владимир Путин попытался заверить россиян в том, что "мы движемся в правильном направлении", даже если стране сложно выбраться из рецессии, и воспользовался ежегодным шоу со звонками граждан, чтобы пообещать принять неотложные меры по болезненным проблемам, таким как рост цен на бензин", - сообщает о Bloomberg.

Как и в прошлые годы, мероприятие было отмечено контрастом между оптимистичным отчетом президента об экономике и зачастую звучавшим в голосах людей отчаянием, когда они спрашивали, как при сократившихся доходах свести концы с концами. Путин, по всей видимости, признал неувязку и заявил, что, "конечно, это не каждый человек на себе ощущает, но в целом это абсолютно объективная статистика, и так оно и есть".

"Соцопросы свидетельствуют о растущем недовольстве правительством Путина, и в этом году он добавил в формат шоу новизны: по видеосвязи он требовал от министров и губернаторов регионов напрямую реагировать на тревоги зрителей", - передает агентство.

Первый вопрос поступил от дальнобойщика Алексея Караваева, поинтересовавшегося, когда правительство остановит рост цен на топливо. "Вся страна за вас проголосовала, а вы цены на бензин не можете остановить", - сказал он.

Путин обратился к двум министрам, чтобы они представили принятые ими меры. Он также пригрозил поднять пошлины для нефтяных компаний, если те не будут придерживаться договоренности о заморозке цен, передают корреспонденты.

Большинство вопросов было посвящено внутренним вопросам, но некоторые - международным. Отвечая на один из них, Путин заверил, что "третья мировая война" не приближается, пишет Bloomberg.

Он раскритиковал санкции США против России и заявил, что более широкое использование ограничений подрывает доверие к доллару. "Они рубят сук, на котором сидят", - сказал Путин.

Президент России жестко предупредил Украину не предпринимать никаких атак на сепаратистов в восточной части страны во время чемпионата мира по футболу. "Надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет, но, если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", - заявил Путин.