Холодная война за мир во всем мире

"Лучше еще одна холодная война, чем "третья мировая". Так анализирует ситуацию российский президент Владимир Путин", - пишет El Mundo. "Ради того, в чем будет заинтересовано все человечество, - мира во всем мире, он хочет иметь паритет с США в плане разрушительной силы", - полагает журналист Хавьер Колас, комментируя ответы президента на вопросы граждан в рамках традиционной "Прямой линии" в четверг.

"После Второй мировой войны мы живем в условиях относительного глобального мира, - региональные войны постоянно вспыхивают (...), но глобальных не было конфликтов. (...) Потому что в мире между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет. (...) Страх взаимного уничтожения сдерживал (...) державы от резких движений", - напомнил Путин в четверг.

Автор статьи комментирует: "Он не раз называл распад Советского Союза "крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века". Этот распад сопровождался упадком мирового господства Москвы, но усиление России как энергетической державы, а в особенности вмешательство российских сил в события на Украине и в Сирии вернули Москву на мировую "шахматную доску". В четверг Путин попросил великие державы воздерживаться от "опасных действий", которые вели бы к большой конфронтации. Миру нужны новые "схемы безопасности", заявил он".

"Роль, которую Россия играет за рубежом, когда аннексирует территории или, предположительно, вмешивается в политику других стран, навлекла на нее длинный ряд санкций, - продолжает Колас. - Но Путин считает, что пошлины, вводимые президентом Трампом в отношении союзников и соседей, демонстрируют, что кары против Москвы никогда не основывались на этике, а принимались по расчету". "Наши партнеры думали, что их никогда не коснется (...) политика, связанная с (...) санкциями. (...) Введение (...) пошлин (...) для Европы, (...) для Канады, для Мексики, по сути, это и есть санкции. (...) Они разве "аннексировали Крым"? (...) Нет. Это связано с прагматичными национальными интересами Соединенных Штатов", - сказал Путин. Он пожаловался, что американцы хотят распространить свою юрисдикцию за пределы собственной территории.

Журналист пишет: "Россия наблюдает, как некоторые западные страны начинают открыто говорить об отмене ограничений. Российский лидер полагает, что чувствуется более глубокое осознание взаимного ущерба, который западные страны наносят, в том числе, себе, путем коммерческих и финансовых санкций в отношении России". Автор напоминает: в Австрии и Италии пришли к власти партии, которые просят пересмотреть санкционную политику. "Москва внимательно следит за этими подвижками и подходит к отношениям с каждой страной ЕС на двусторонних началах, каждый отстаивает свои национальные интересы (газ, экспорт или инвестиции), чтобы Россия могла притягивать к себе правительства поодиночке, отодвигая на обочину либеральные позиции критики в отношении России - позиции, которые, по мнению Москвы, вдохновляются Вашингтоном", - говорится в статье.