Кандидат на пост директора по делам национальной безопасности Испании - защитник России

"У какой страны есть все, чего нам не хватает? У России. Провоцируя Россию, мы ничего не добьемся. Что, Россия хочет иметь свою зону влияния? Естественно. Совсем как США или Китай. Она тоже хочет иметь вокруг свои рынки и родственные страны" - с этой цитаты начинает свою статью El Pais. Журналисты Анабель Диэс и Хавьер Каскейро поясняют: "Так заявил год назад в интервью одному испанскому интернет-СМИ полковник Педро Баньос, который, вероятно, станет в правительстве Санчеса новым директором по делам национальной безопасности. Баньос, специалист по борьбе с джихадистским терроризмом, будет отвечать за высший орган, консультирующий Санчеса по вопросам национальной безопасности, получит полномочия в сферах кибербезопасности, безопасности на морях и иммиграции. Новое правительство, все еще изучающее его послужной список, может утвердить его кандидатуру уже сегодня, как говорят несколько источников в правительственных кругах".

"Баньос часто сотрудничает с RT, испаноязычным каналом российского правительства, и родственным ему информагентством Sputnik, которые отрицали факт российской кампании дезинформации во время каталонского кризиса - факт, подтвержденный разведслужбами Испании, Германии и США", - сообщает издание. Журналисты также цитируют запись Баньоса в Twitter от ноября прошлого года: он выложил результаты соцопроса, согласно которому рейтинг Путина в России - 74%, и добавил: "Нам бы хотелось иметь в ЕС политического лидера, хоть наполовину столь же популярного!"

Журналисты цитируют и другие публичные высказывания Баньоса, в том числе: "Я как военнослужащий страны-члена НАТО не могу высказывать свое мнение. Но я и впрямь считаю, что Европа упустила шанс в отношениях с Россией".