Спасет ли чемпионат мира по футболу российскую экономику?

Многие экономисты сомневаются, что чемпионат мира по футболу ощутимо и надолго укрепит российскую экономику, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"С экономической точки зрения это событие слишком невелико, чтобы долгосрочно повлиять на рост", - прокомментировал сотрудник Немецкого института экономических исследований Герт Вагнер.

Рейтинговое агентство Moody's тоже недавно подчеркнуло: "Учитывая ограниченную продолжительность чемпионата мира по футболу и очень большие размеры экономики страны, на национальном уровне мы видим лишь весьма ограниченный экономический эффект".

По данным российского вице-премьера Аркадия Дворковича, подготовка к ЧМ в последние пять лет способствовала росту ВВП примерно на 1%. "Я могу сказать, что без чемпионата мира экономического роста на данный момент не было бы", - заявил он.

"Стадионы строятся, аэропорты модернизируются. Но это все, так сказать, разовый эффект", - подчеркивает FAZ.

"Российская экономика кипит на медленном огне", - сказал эксперт по России в Berenberg Bank Карстен Хессе. Подъем, по его словам, обеспечивает подорожавшая нефть, а помимо торговли нефтью и газом все идет негладко.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что экономика и финансовая система сравнительно быстро приспособились к последней волне санкций. Она считает, что в ближайшие годы возможен рост экономики на 1,5-2% ежегодно. Чтобы показатели были более высокими, по словам Набиуллиной, должны проводиться структурные реформы, передает автор статьи.

"Вопрос в том, насколько Россия сумеет воспользоваться возможностями ЧМ, чтобы повысить свой потенциал роста путем улучшения инфраструктуры и получения более высокой оценки на мировом уровне", - считает и главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

Хессе полагает, что влияние на экономику крупных спортивных событий переоценено. "По его словам, в России выгоду получили, прежде всего, те, кто строил, часто это приближенные президента Путина", - говорится в статье.

"Новый стадион, который после ЧМ едва ли будет использоваться, - это просто расточительство в интересах высшего класса", - сказал изданию Герт Вагнер.