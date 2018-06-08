Царь и придворные

В ходе ежегодной "Прямой линии" президент России раз в год подправляет то, что сделать в остальное время не представляется возможным. Это превращает общение президента с народом в настоящую проверку на стрессоустойчивость для его аппарата, замечает политический обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Фридрих Шмидт.

Более четырех часов президент Путин выслушивал просьбы и вникал в проблемы из России и Украины, Крыма и Донбасса. По его словам, он не чувствует себя одиноким на политическом Олимпе, поскольку его окружает "эффективная команда профессионалов и единомышленников".

"Прямая линия" призвана создавать впечатление, что "в плохом состоянии дорог, проблемах с квартирами и больницами виноват не тот, кто стоит во главе "вертикали власти", - он слишком занят. Виноваты его подчиненные, и Путин устраивает им нагоняй, предупреждает или отправляет в отставку. С точки зрения граждан страны, современная версия царя, который ставит на место придворных, дает надежду на то, что власть их скоро услышит. Все это, - замечает автор, - становится для аппарата Путина проверкой на стрессоустойчивость".

Шмидт замечает, что это не касается тех соратников Путина, которые разбогатели благодаря госзаказам, - об этом во время "Прямой линии" не говорилось.

16-я по счету "Прямая линия с Владимиром Путиным" претерпела некоторые изменения, говорится в статье: "в зале не было зрителей, зато в ходе общения президента с гражданами страны Путин мог тут же, в режиме реального времени, потребовать ответа от губернаторов".

"Первая просьба была связана с ценой на бензин, которая недавно резко подскочила на 8%. Путин объяснил это увеличившимися объемами экспорта и пообещал правительственные меры для исправления ситуации. Не упомянул он при этом о том, что государство само контролирует основных производителей топлива, - Путину следовало бы попенять не министрам, а главам "Роснефти" и "Газпрома", - считает автор статьи.

Еще один из вопросов, замечает журналист, касался "бесконечных обвинений" в адрес России со стороны Запада. Упреки и санкции, уверен Путин, призваны сдерживать Россию, поскольку в ней видят конкурента. "Зашла речь и о государственной системе применения допинга: президент заметил, что просто не мог "отправить на пенсию" оказавшегося в центре "атак" министра спорта Виталия Мутко и выразил надежду на то, что тот еще проявит свой потенциал в качестве ответственного за строительство и региональное развитие вице-премьера".

Киеву президент Путин пообещал "тяжелые последствия для украинской государственности" в том случае, если украинские власти пойдут на "провокации" во время проведения чемпионата мира по футболу в России.

На вопрос о возможности обмена находящегося в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова, который уже три с половиной недели держит голодовку, на недавно задержанного на Украине сотрудника украинского бюро РИА "Новости" Кирилла Вышинского Путин ответил, что надеется, что под давлением международного сообщества Киев освободит Вышинского, передает Шмидт.

"Военную операцию России в Сирии российский президент назвал возможностью испытать российское оружие, потренировать военных и ликвидировать террористов", - говорится далее.

Что бы он посоветовал своим внукам? - прозвучал вопрос в заключение "Прямой линии". "Не врать", - ответил Путин.