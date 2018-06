8 июня 2018 г. Джулиан Борджер, Ашифа Кассам | The Guardian G7 минус один: Трамп готовит бомбу для канадского саммита "Полиция Квебека на прошлой неделе возводила стальные заграждения, готовясь к наплыву демонстрантов, который обычно случается во время саммитов "большой семерки": люди приходят выбранить лидеров либерального миропорядка из-за оцепления, - рассказывают Джулиан Борджер и Ашифа Кассам в The Guardian. - В этом году разница в том, что один из этих лидеров будет браниться внутри периметра безопасности". "Дональд Трамп не стал скрывать, что в этом году направляется на саммит богатейших либеральных демократий мира в задиристом настроении. Он не прочь разрушить сложившиеся практики и старые альянсы, если это понравится его сторонникам", - поясняют журналисты. "В этом году открывающийся в пятницу конклав называют G6 плюс один или G7 минус один. Он обещает противостояние между американским президентом и всеми остальными", - говорится в статье. По словам журналистов, Трюдо стремится объединить лидеров "большой шестерки" в противостоянии трамповской политике "Америка прежде всего", в частности, использованию тарифов для притеснения традиционных торговых партнеров США. Авторы утверждают, что Трюдо, Мэй, Меркель, Макрон и Абэ "в тупике". "С одной стороны, общественное мнение на родине требует от них ответить на хулиганство Трампа. Введение тарифов - лишь последний удар из серии. Трамп уже вышел из Парижского климатического соглашения и отменил ядерную сделку 2015 года с Ираном, наложив санкции на европейские компании, ведущие бизнес с Тегераном. Он также пошел наперекор союзникам, признав Иерусалим столицей Израиля, - говорится в статье. - С другой стороны, европейцы, канадцы и японцы не могут позволить себе эскалацию, которая превратится в полномасштабную торговую войну со страной, на долю которой приходится более половины общего ВВП "большой семерки". "У них нет выбора, кроме как ответить, но в то же время таким образом они сами себе вредят, - сказал Себастьян Маллаби, старший научный сотрудник аналитического центра Совет по международным отношениям. - От этого все потеряют, кроме Китая и России". Источник: The Guardian