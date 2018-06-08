Путин предупреждает насчет "провокаций" Украины, американских пошлин на сталь и "третьей мировой войны"

Во время ежегодного общения с населением в прямом эфире Владимир Путин в привычной воинственной манере предостерег от "третьей мировой" и исключил какую-либо вероятность вывода российских войск из Сирии, передает корреспондент The Independent Оливер Кэрролл.

"Прямая линия" - ежегодное традиционное событие в российском политическом календаре, зрелище, которое в высокой степени контролируется. В этом году, отмечает автор статьи, в студии не было публики, ее место заняли экраны с губернаторами и министрами. "Это была визуализация нового феодализма в России: плохие бояре из правящего класса готовы получить выговор от хорошего царя на глазах у зрителей", - комментирует журналист.

В остальном все прошло как и в прежние годы. Была обычная экономическая преамбула, где Путин перечислял достижения страны, затем был упомянут ряд проблем, решения для которых он предлагал. "В отношении внутренних проблем президент пытался казаться серьезным и искренним. Но в международных вопросах он продемонстрировал свое фирменное лихачество", - отмечает Кэрролл.

Путин усомнился в британской версии событий вокруг нападения на Скрипалей, сопоставил Петра Порошенко и Башара Асада, отверг возможность амнистии для Олега Сенцова и заявил, что перспективы вывода войск из Сирии нет. "Никакие учения не идут в сравнение с боевым опытом?, - сказал он. Также Путин предостерег Украину от "провокаций" во время чемпионата мира по футболу. "Особую критику ожидаемо вызвала Америка. Европа, заявил Путин, теперь соглашается с его предупреждениями насчет гегемонии США", - пишет журналист.

Автора статьи не перестают удивлять сообщения, которые якобы отправляют зрители и которые показывают в прямом эфире внизу экрана: "Неясно, действительно ли они не фильтруются, как заявлено, или же это призвано создать иллюзию плюрализма".

Кэрролл приводит некоторые из них: "Почему в стране есть деньги на танки, бомбы, самолеты, пулеметы и нет денег на человека?"; "Вы так долго у власти, вам не кажется, что у нас монархия?"; "Почему у нас бананы в два раза дешевле яблок, мы что, банановая республика?".

По данным BBC, перед шоу несколько десятков человек, которым дали шанс задать вопрос, проходили "тренинг" в отеле под Москвой. Политтехнолог и бывший советник Кремля Андрей Колядин рассказал The Independent: "Конечно, вопросы отбираются, и президенту задают только те, к которым заготовлены ответы. Цель шоу - показать, что государство может решать проблемы".

Вместе с тем, по словам Колядина, есть и аспект государственного контроля: "Губернаторы знают, что им нужно обращать внимание на сигналы и прецеденты. Для них это мероприятие - стресс. Я знаю, что некоторые из них перед шоу работали с психотерапевтами".