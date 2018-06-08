Российский и американский начальники штабов обсудят "текущие проблемы в отношениях"

Финские военные сообщили, что генерал Джозеф Данфорд (председатель Объединенного комитета начальников штабов США) и генерал Валерий Герасимов (начальник российского Генерального штаба) встретятся в пятницу в Хельсинки "по инициативе обеих стран", чтобы обсудить "текущие проблемы в отношениях между странами", передает Самюэль Осборн в Independent. Военачальники также по отдельности встретятся с президентом Финляндии и главой финских вооруженных сил, говорится в статье.

"Финны не будут принимать участие в американо-российской встрече", - уточняет журналист.

Осборн напоминает причины напряженности в американо-российских двусторонних контактах: роль России в сирийкой гражданской войне, вмешательство России в выборы в США.

"В четверг министры обороны НАТО собирались обнародовать новый план укрепления своего присутствия в Европе на случай какого-либо кризиса с участием России, - говорится в статье. - Ожидается, что на встрече в Брюсселе министры сообщат, что в случае подобного конфликта на него отреагируют отправкой 30 солдатских батальонов, 30 эскадрилий самолетов и 30 боевых кораблей в течение 30 дней".

"Однако детали этого плана, составленного США и назначенного к внедрению к 2020 году, известны схематично", - отмечает Осборн.

"Министры также, вероятно, объявят об укреплении морских операций, особенно в Средиземном море, где российские корабли тенями ходят за судами НАТО", - говорится в статье.