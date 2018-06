8 июня 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня ЧМ-2018: риски для болельщиков, доходы и расходы России и волшебная сила футбольного эскапизма Британский МИД опасается, что с английскими болельщиками в России будет нелегко связаться, если тревожно изменится обстановка. Как минимум 12 ключевых объектов ЧМ имеют отношение к лицам и компаниям, находящимся под санкциями США. Футбол - чудесный мир, куда можно сбежать от жизни, и россиянам это нужно больше других, пишут СМИ. "Британские депутаты: в России существуют риски в плане безопасности болельщиков английской сборной" - таков заголовок в The Guardian. Журналист Патрик Винтур сообщает: "Депутаты Палаты общин предостерегли, что для болельщиков английской сборной, которые приедут в Россию на ЧМ, существует серьезный риск атак на почве гомофобии, расизма или антибританских настроений, а британский МИД и полиция дали лишь "расплывчатые заверения" насчет их безопасности". Корреспондент пересказывает опубликованный сегодня доклад парламентского спецкомитета по иностранным делам: "По словам депутатов, мишенью нападения может стать всякий, кто носит на себе изображение флага Св. Георгия (т.е. национального флага Англии. - Прим. ред.). Риск насилия в отношении более 10 тыс. английских болельщиков, собирающихся на ЧМ, который начнется в следующий четверг, обострился (по утверждениям депутатов) из-за краха англо-российских отношений после того, как в Солсбери был отравлен бывший двойной агент, россиянин Сергей Скрипаль". "Депутаты говорят: хотя сотрудничество британской и российской полиции продолжилось, несмотря на замораживание дипломатических отношений, для английских болельщиков существуют острые риски на матчах, в которых английская сборная не участвует. Депутаты также говорят, что российские гомофобские законы означают: открытые геи и лесбиянки из числа болельщиков "не только сталкиваются с риском насильственных действий со стороны групп самозваных блюстителей порядка, но и не имеют надлежащей государственной защиты", - говорится в статье. "Ультраправая культура российских группировок футбольных хулиганов может создать особый риск насильственных действий в отношении ЛГБТ-болельщиков", - гласит доклад. "Как считается, лишь 8 тыс. болельщиков, которые поедут на чемпионат, подписались на рекомендации британского МИД для путешественников. Депутаты говорят: эта тревожно низкая цифра означает, что с английскими болельщиками в России будет нелегко связаться, если в ходе ЧМ изменения в обстановке или конкретные инциденты подтолкнут британское правительство к выводу, что болельщикам следует не покидать отелей или вообще срочно прервать поездку", - пишет газета. "Когда комитет изучал тему, он получил от Pride in Football, альянса ассоциаций ЛГБТ-болельщиков, доказательства существования двух электронных писем с угрозами, полученных этой организацией. В письмах употреблялись гомофобские выражения и говорилось, что в России ЛГБТ-лиц встретят негостеприимно. В одном письме были откровенные угрозы насилием и имелось изображение ножа", - говорится в статье. Комитет заявил, что рассчитывает, что российские власти подавят любые попытки насильственных действий. "ЧМ в России приносит шальные деньги вопреки американским санкциям" - таков вывод в заголовке публикации Bloomberg. Журналисты Андре Тартар, Сэм Додж и Джереми Скотт Даймонд пишут, что на ЧМ-2018 ожидаются миллионы болельщиков. "Чтобы подготовиться, Россия потратила более 11 млрд долларов на инфраструктуру, включая затраты на строительство, реконструкцию и подготовку 12 стадионов и 13 крупных аэропортов. Как минимум к 12 из этих ключевых объектов имеют отношение лица и компании, находящиеся сейчас под санкциями США", - говорится в статье. "13 российских физических лиц и фирм, связанных с ЧМ, были за последние четыре года включены в "Список граждан особых категорий и запрещенных лиц" (обычно именуемый аббревиатурой SDN) в связи с российским военным вмешательством на Украине или ее предполагаемым вмешательством в президентские выборы в США", - пишут авторы. Самыми примечательными они сочли Виктора Вексельберга ("контролирующего через свою группу "Ренова" аэропорты в четырех городах, где будут проведены матчи ЧМ", как сказано в статье) и Геннадия Тимченко ("владелец компании-подрядчика, которая участвовала в строительстве стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде", - характеризует его издание). "Лица и организации из списка SDN также имеют отношение к аэропортам Шереметьево и Внуково и стадиону "Спартак" в Москве", - говорится в статье. Самой заметной из компаний, которых коснулись секторальные санкции США, издание называет "Газпром". "Российская сборная, неудачливая команда - хозяйка чемпионата, не порадует Владимира Путина" - прогнозирует в названии статьи The Times. Спортивный обозреватель газеты Мэтт Дикинсон пишет: "Каким нам запомнится ЧМ в России? Пожалуй, я нашел ответ, почти случайно, вчера в темном зале в Цюрихе, где сидела одна колумбийка, смахивая слезы". Он поясняет, что женщину растрогал фильм о чемпионатах мира, который показывают в музее ФИФА. Это "напомнило, что футбол способен вырвать нас из рутины, отбросить тривиальное и подняться над политикой, а в ближайшие 30 дней это, пожалуй, будет важно как никогда", - пишет автор. "Меньше чем через неделю на московском стадионе Лужники начнется ЧМ-2018 и, сколько бы мы ни толковали о Неймаре и Месси, мы также гадали, испытывая легкую тошноту, в какой степени победителем окажется Владимир Путин", - замечает обозреватель. По его мнению, некоторые могут сказать, что Путин уже победил, когда в 2010 году Россия получила право на проведение ЧМ-2018. Автор полагает: с точки зрения Путина, "влияние на ниве "мягкой силы", уважение и глобальный пиар вполне стоят 12 млрд долларов - затрат на проведение праздника. Как-никак, это намного меньше, чем 50 млрд долларов на зимнюю Олимпиаду-2014 в Сочи. Эти Игры, где были гротесковые подтасовки посредством допинга, показали, как сильно российский президент хочет ассоциироваться со спортивным триумфом, но у нынешнего чемпионата мира будет одно ключевое отличие, если учесть неудачливость сборной команды хозяев". В свежем рейтинге ФИФА российская сборная - на 70-м месте, отмечает Дикинсон. "Неудача на ЧМ ничуть не шокирует болельщиков в России, - говорит Мануэль Вет, главный редактор сайта Futbolgrad. - Я был на прошлогоднем Кубке Конфедерации, когда они выиграли всего один матч. Было ощущение, что эти ребята - испорченное поколение, им слишком много платят, им на самом деле безразличны выступления за свою страну". Со своей стороны, Дикинсон прогнозирует: "Возможно, страх перед унижением спасет Россию от статуса второй в истории команды-хозяйки ЧМ (первой была южноафриканская сборная в 2010 году), которая не сможет выйти из группы". Вет ожидает, что в России все равно будет огромный энтузиазм и праздник. "Хотя, если учесть размер расходов, похмелье неизбежно. Колоссальные затраты на строительство стадионов пролили новый свет на предполагаемую коррупцию - а эта тема, по словам Вета, активнее всего обсуждается, когда он приезжает в Россию", - говорится в статье. "Спросите их о расизме в футболе, о допинге, а они вас спросят, почему вы нападаете на них и унижаете их гордость за страну, когда на самом деле надо атаковать коррупцию, деньги, украденные из их карманов", - сказал Вет в интервью. Дикинсон полагает, что после чемпионата "мы будем спрашивать лишь о том, получился ли блестящий футбольный турнир и чьи имена появятся на "Стене чемпионов" в цюрихском музее. ЧМ Путина? Ну-у, следующая, обновленная версия музейного фильма не украсится его портретом". На взгляд автора, в фильме ФИФА "показан футбол, каким он должен быть, - чудесный мир, куда можно сбежать от жизни. В ближайшие недели миллионы рядовых россиян будут жаждать этого побега больше других".