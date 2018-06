8 июня 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Серьезность и искренность" для россиян, "фирменное лихачество" для заграницы "Прямая линия с Путиным" изменилась по форме, но не по сути, сочли западные СМИ. Вчера, общаясь с подданными по ТВ, президент "отдавал на съедение своих министров", пишет Le Figaro. "В отношении внутренних проблем он пытался казаться серьезным и искренним", замечает The Independent, но в международных вопросах выступал "в привычной воинственной манере". Сообщения, показанные за спиной Путина, видимо, "призваны создать иллюзию плюрализма". В ходе ежегодной "Прямой линии" президент России раз в год подправляет то, что сделать в остальное время не представляется возможным, пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Фридрих Шмидт. Более четырех часов Путин выслушивал просьбы и вникал в проблемы из России и Украины, Крыма и Донбасса. "Прямая линия" призвана создавать впечатление, что "в плохом состоянии дорог, проблемах с квартирами и больницами виноват не тот, кто стоит во главе "вертикали власти", - он слишком занят. Виноваты его подчиненные, и Путин устраивает им нагоняй, предупреждает или отправляет в отставку", - говорится в статье. "Все это становится для аппарата Путина проверкой на стрессоустойчивость", - замечает автор, и "не касается тех соратников Путина, которые разбогатели благодаря госзаказам". 16-я по счету "Прямая линия" претерпела некоторые изменения, говорится в статье: "в зале не было зрителей, зато в ходе общения президента с гражданами страны Путин мог тут же, в режиме реального времени, потребовать ответа от губернаторов". "Первая просьба была связана с ценой на бензин, которая недавно резко подскочила",- говорится в статье. "Путин объяснил это увеличившимися объемами экспорта", но "не упомянул, что государство само контролирует основных производителей топлива, - Путину следовало бы попенять не министрам, а главам "Роснефти" и "Газпрома", считает автор. Что касается "бесконечных обвинений" в адрес России со стороны Запада, упреки и санкции, уверен Путин, призваны сдерживать Россию, поскольку в ней видят конкурента. "Зашла речь и о государственной системе применения допинга: президент заметил, что просто не мог "отправить на пенсию" оказавшегося в центре "атак" министра спорта Виталия Мутко, и выразил надежду, что тот еще проявит свой потенциал в качестве ответственного за строительство и региональное развитие вице-премьера", - передает Шмидт. Киеву президент Путин пообещал "тяжелые последствия для украинской государственности" в том случае, если украинские власти пойдут на "провокации" во время проведения ЧМ по футболу. "Военную операцию России в Сирии российский президент назвал возможностью испытать российское оружие, потренировать военных и ликвидировать террористов", - говорится далее. Что бы он посоветовал своим внукам? "Не врать", - ответил Путин. В четверг во время традиционного обмена вопросами-ответами с россиянами на "Прямой линии" глава Кремля низвел высших служителей государства до уровня простых подчиненных, пишет корреспондент Le Figaro Пьер Авриль. Так, министр финансов Антон Силуанов вынужден был ответить отцу семейства на просьбу о снижении его ипотечной ставки. Губернатор Владимирской области, а также министр здравоохранения столкнулись с бабушками, расстроенными закрытием медицинских центров, расположенных неподалеку от них. Молодая женщина из Ставропольского края, чей дом пострадал от наводнения, пожаловалась, что не получила никакой компенсации и что ей пришлось ждать год, чтобы попасть на прием к губернатору, передает журналист. Накануне ЧМ по футболу единственную похвалу Путин адресовал своему бывшему министру спорта Виталию Мутко - человеку, обвиненному МОК в руководстве государственной допинговой системой, указывает Авриль. "А вот стадионы, которые сейчас уже завершены строительством к чемпионату мира по футболу, - в значительной степени это Мутко делал", - напомнил он. Все же Путин выпустил стрелу в протеже, ставшего вице-премьером по строительству: "Его английский язык, безусловно, нуждается в совершенствовании". "Путин попытался заверить россиян в том, что "мы движемся в правильном направлении", даже если стране сложно выбраться из рецессии", - сообщает Bloomberg. Как и в прошлые годы, мероприятие было отмечено контрастом между оптимистичным отчетом президента об экономике и зачастую звучавшим в голосах людей отчаянием, когда они спрашивали, как им сводить концы с концами. Путин, по всей видимости, признал неувязку и заявил, что, "конечно, это не каждый человек на себе ощущает, но в целом это абсолютно объективная статистика". "Соцопросы свидетельствуют о растущем недовольстве правительством Путина, и в этом году он добавил в формат шоу новизны: по видеосвязи он требовал от министров и губернаторов регионов напрямую реагировать на тревоги зрителей", - передает агентство. Путин раскритиковал санкции США против России и заявил, что более широкое использование ограничений подрывает доверие к доллару. "Они рубят сук, на котором сидят", - сказал Путин. Президент России жестко предупредил Украину не предпринимать никаких атак на сепаратистов в восточной части страны во время чемпионата мира по футболу. "Надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет, но, если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", - заявил Путин. "Лучше еще одна холодная война, чем "третья мировая". Так анализирует ситуацию российский президент Владимир Путин", - пишет El Mundo. "Ради того, в чем будет заинтересовано все человечество, - мира во всем мире, он хочет иметь паритет с США в плане разрушительной силы", - полагает журналист Хавьер Колас, комментируя ответы президента на "Прямой линии". "После Второй мировой войны мы живем в условиях относительного глобального мира, - региональные войны постоянно вспыхивают (...), но глобальных не было конфликтов. (...) Потому что в мире между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет. (...) Страх взаимного уничтожения сдерживал (...) державы от резких движений", - напомнил Путин. Он попросил великие державы воздерживаться от "опасных действий", которые вели бы к большой конфронтации. Миру нужны новые "схемы безопасности", заявил Путин. "Роль, которую Россия играет за рубежом, когда аннексирует территории или, предположительно, вмешивается в политику других стран, навлекла на нее длинный ряд санкций, - продолжает Колас. - Но Путин считает, что пошлины, вводимые президентом Трампом в отношении союзников и соседей, демонстрируют, что кары против Москвы никогда не основывались на этике, а принимались по расчету". "Наши партнеры думали, что их никогда не коснется (...) политика, связанная с (...) санкциями. (...) Введение (...) пошлин (...) для Европы, (...) для Канады, для Мексики, по сути, это и есть санкции. (...) Они разве "аннексировали Крым"? (...) Нет. Это связано с прагматичными национальными интересами Соединенных Штатов", - сказал Путин. Он пожаловался, что американцы хотят распространить свою юрисдикцию за пределы собственной территории. Журналист пишет: "Россия наблюдает, как некоторые западные страны начинают открыто говорить об отмене ограничений". В Австрии и Италии пришли к власти партии, которые просят пересмотреть санкционную политику. "Москва внимательно следит за этими подвижками и подходит к отношениям с каждой страной ЕС на двусторонних началах, каждый отстаивает свои национальные интересы (газ, экспорт или инвестиции), чтобы Россия могла притягивать к себе правительства поодиночке, отодвигая на обочину либеральные позиции критики в отношении России - позиции, которые, по мнению Москвы, вдохновляются Вашингтоном", - говорится в статье. Во время ежегодного общения с населением в прямом эфире Владимир Путин в привычной воинственной манере предостерег от "третьей мировой" и исключил какую-либо вероятность вывода российских войск из Сирии, передает корреспондент The Independent Оливер Кэрролл. В этом году в студии "Прямой линии" не было публики, ее место заняли экраны с губернаторами и министрами. "Это была визуализация нового феодализма в России: плохие бояре из правящего класса готовы получить выговор от хорошего царя на глазах у зрителей", - комментирует журналист. В остальном все прошло как и в прежние годы. Была обычная экономическая преамбула, где Путин перечислял достижения страны, затем был упомянут ряд проблем, решения для которых он предлагал. "В отношении внутренних проблем президент пытался казаться серьезным и искренним. Но в международных вопросах он продемонстрировал свое фирменное лихачество", - отмечает Кэрролл. Путин усомнился в британской версии событий вокруг нападения на Скрипалей, сопоставил Петра Порошенко и Башара Асада, отверг возможность амнистии для Олега Сенцова и заявил, что перспективы вывода войск из Сирии нет. "Никакие учения не идут в сравнение с боевым опытом?, - сказал он. Также Путин предостерег Украину от "провокаций" во время ЧМ по футболу. "Особую критику ожидаемо вызвала Америка", - пишет журналист. Автора статьи не перестают удивлять сообщения, которые якобы отправляют зрители и которые показывают в прямом эфире внизу экрана: "Неясно, действительно ли они не фильтруются, как заявлено, или же это призвано создать иллюзию плюрализма". Кэрролл приводит некоторые из них: "Почему в стране есть деньги на танки, бомбы, самолеты, пулеметы и нет денег на человека?"; "Вы так долго у власти, вам не кажется, что у нас монархия?"; "Почему у нас бананы в два раза дешевле яблок, мы что, банановая республика?". По данным BBC, перед шоу несколько десятков человек, которым дали шанс задать вопрос, проходили "тренинг" в отеле под Москвой. Политтехнолог и бывший советник Кремля Андрей Колядин рассказал The Independent: "Конечно, вопросы отбираются, и президенту задают только те, к которым заготовлены ответы". Вместе с тем, по словам Колядина, есть и аспект государственного контроля: "Губернаторы знают, что им нужно обращать внимание на сигналы и прецеденты. Для них это мероприятие - стресс. Я знаю, что некоторые из них перед шоу работали с психотерапевтами". "В этом году очевиднее, чем когда-либо, были вопросы, на которые Путин не ответил, - пишет Дамиен Шарков в Newsweek. - Благодаря новой возможности, презентованной в 2017 году, россияне могут присылать текстовые сообщения о своих печалях, которые отображаются на многочисленных экранах в студии. Хотя Путин редко обращает внимания на эти экраны, в результате была озвучена досада многих россиян". "Мы все живем хуже и хуже", - написал один россиянин. "Это в Кремле всё чудесно", - написал другой "после того, как Путин начал программу с заявления, что Россия идет верным путем". Российского президента спросили, почему он не зарегистрировал Навального как кандидата в президенты, не думает ли он, что в России установилась монархия, и вечно ли будет олигархия. "Вы не устали быть президентом?" - спросил зритель, и его вопрос возглавил череду вопросов о самом Путине, - передает Шарков. - "Вы хорошо живете. А когда мы будем?" - вопрошал другой. "Сквозь какие очки вы смотрите на эту страну?".