Брожение умов по поводу закона против "фейковых новостей"

Законопроект, рассмотренный депутатами Национального собрания Франции начиная с четверга, вызвал полемику. По мнению критиков, во имя борьбы против пропаганды ложных новостей он ставит под угрозу свободу слова, пишет политический обозреватель Le Figaro Франсуа-Ксавье Бурмо.

Эммануэль Макрон - король цензуры. Фейковые новости? Пожалуйста, вот статья, которая завтра может оказаться в судах. В четверг депутаты начали обсуждение двух документов о "борьбе против манипулирования информацией". Законопроекты нацелены на борьбу против фейковых новостей, позволяя лицам, считающим себя их жертвами, безотлагательно возбудить процесс в течение двух дней, с тем чтобы остановить распространение "дезинформации" во время электорального периода, говорится в статье.

Оказана защита для прессы - срочная судебная процедура будет ограничиваться лишь "теми случаями, в которых установлено, что распространение дезинформации происходит злонамеренно", передает автор.

Объявленный Эммануэлем Макроном в разговорах с прессой в начале года законопроект непосредственно вытекает из президентской кампании 2017 года. Тогда лидер движения "На марше!" обнаружил в своем аккаунте недостоверную информацию, по мере его продвижения в опросах общественного мнения слухи усиливались. В попытке их сдержать, и ради себя, и ради других, он запустил этот более чем спорный законопроект, поясняет Бурмо.

По мнению главы партии "Республиканцы" Кристиана Жакоба, по сути законопроект направлен на создание "полиции мысли". Со стороны коммунистов, Эльза Фосийон изобличила "атмосферу нападок на свободу слова" и законопроект, "собирающийся учредить идею об официальной истине", описывает обозреватель.

Что касается Жан-Люка Меленшона, лидера партии "Непокоренная Франция", чьи сторонники запустили телеканал в интернете, полностью посвященный этой теме, то он принялся бичевать "грубую попытку контроля над информацией". Словом, между Эммануэлем Макроном и "Большим Братом" теперь лишь один шаг, говорится в статье.

Депутаты большинства "не нацелены на идеал "Правды", стал оправдываться Ришар Ферран, глава фракции депутатов пропрезидентского движения "Республика на марше". Выступившая в докладом о законопроекте Наима Мучу сказала, что "мы боремся против попыток, в частности внешних, по дестабилизации наших выборов".

В 2017 году Эммануэль Макрон подозревал Россию в том, что она стояла у истоков слухов в отношении его частной жизни и его банковского счета на Багамских островах. Впоследствии подозрения усилились из-за обстоятельств американских выборов и британского референдума по "Брекзиту". В ходе двух избирательных кампаний указанные государства удостоверились в том, что Кремль пытался манипулировать выборами, распространяя дезинформацию в интернете. Однако обеим странам так и не удалось доказать это официально, отмечает Бурмо.

На европейском уровне Брюссель остается осмотрительным. Еврокомиссия отказалась принимать законы и лишь потребовала от цифровых платформ соответствовать внедренному ею с этого лета Кодексу поведения, сообщает автор статьи.