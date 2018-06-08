Путин отдает на съедение своих министров по телевизору

В четверг во время традиционного обмена вопросами-ответами с россиянами на "Прямой линии" глава Кремля низвел высших служителей государства до уровня простых подчиненных, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Так, министр финансов Антон Силуанов вынужден был ответить отцу семейства, который попросил о том, чтобы ему предоставили право на снижение его ипотечной ставки. Губернатор Владимирской области, а также министр здравоохранения столкнулись с бабушками, расстроенными закрытием медицинских центров, расположенных неподалеку от них. Молодая женщина из Ставропольского края, чей дом пострадал от наводнения, пожаловалась, что не получила никакой компенсации и что ей пришлось ждать год - после прошлой "Прямой линии" - чтобы попасть на прием к губернатору, передает журналист.

На обращение матери троих детей, которая потребовала выделения бесплатного участка на землю для строительства дома, губернатор Томской области в прямом эфире все свалил на непонимание своих сотрудников, не сумевших ей рассказать о правах, которые у нее есть.

"Я считаю, что она в ближайшее время решит этот вопрос. Я с ней лично встречусь", - пообещал Сергей Жвачкин, говоря о своей подопечной. "С ней - это с Натальей Николаевной", - тотчас поправил его Владимир Путин, недовольный презрительным тоном губернатора. "Чиновники должны не руководствоваться общими и формальными соображениями, а должны руководствоваться интересами людей, которые проживают на территории, которая им так или иначе вверена по определенному направлению деятельности", - добавил глава Кремля.

Накануне ЧМ по футболу единственную похвалу Путин адресовал своему бывшему министру спорта Виталию Мутко - человеку, обвиненному МОК в руководстве государственной допинговой системой, указывает Авриль. "А вот стадионы, которые сейчас уже завершены строительством к чемпионату мира по футболу, - в значительной степени это Мутко делал", - напомнил он. Все же Путин выпустил стрелу в протеже, ставшего вице-премьером по строительству: "Его английский язык, безусловно, нуждается в совершенствовании".