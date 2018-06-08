Путин только что четыре часа отвечал на вопросы в прямом эфире - вот те, которые он проигнорировал

"Российский президент Владимир Путин в очередной раз выступил со своим диковинным политическим спектаклем - ежегодным телемостом, во время которого он парировал заранее одобренные вопросы от россиян в прямом телеэфире", - рассказывает Дамиен Шарков в Newsweek.

"В этом году очевиднее, чем когда-либо, были вопросы, на которые Путин не ответил. Благодаря новой возможности, презентованной в 2017 году, россияне могут присылать текстовые сообщения о своих печалях, которые отображаются на многочисленных экранах в студии. Хотя Путин редко обращает внимания на эти экраны, в результате была озвучена досада многих россиян по поводу проблем, не решенных Кремлем посредством выволочки губернатора или обещания разобраться", - отмечает журналист.

"Почему в стране есть деньги на танки, бомбы, самолеты, пулеметы и нет денег на человека?" - написал кто-то из россиян, и его сообщение попало на большой синий экран за спиной Путина. Во время эфира Путин хвастался, что разработка "прорывных" вооружений, в том числе новой межконтинентальной баллистической ракеты, о которой он упоминал в недавнем послании Федеральному собранию, продвигается", - говорится в статье.

"Мы все живем хуже и хуже", - написал один россиянин. "Это в Кремле всё чудесно", - написал другой "после того, как Путин начал программу с заявления, что Россия идет верным путем".

Российского президента спросили, почему он не зарегистрировал Навального как кандидата в президенты, не думает ли он, что в России установилась монархия, и вечно ли будет олигархия.

"Вы не устали быть президентом?" - спросил зритель, и его вопрос возглавил череду вопросов о самом Путине, - передает Шарков. - "Вы хорошо живете. А когда мы будем?" - вопрошал другой в сообщении. "Сквозь какие очки вы смотрите на эту страну?".