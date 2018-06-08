Хайко Маас: "Существуют разногласия, которые больше невозможно замалчивать"

В интервью Sueddeutsche Zeitung глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас подвергает жесткой критике решения президента США Дональда Трампа. Выход из ядерного соглашения с Ираном, таможенные "нападки", климатическая политика - "ничто из этого не сделает мир лучше, надежнее и не принесет ему мира", констатирует министр в беседе с корреспондентами издания Штефаном Брауном и Майком Сцимански.

Трамп, по словам главы МИДа Германии, "определенно осознает, что негативные последствия [его решений] отражаются на Европе". Президент США, убежден Маас, отворачивается от мультиполярного миропорядка и действует целиком и полностью лишь в интересах Америки.

Маас один из первых в правительстве ФРГ дистанцируется от нынешней политики Белого дома. Президент США придерживается той линии, которая ставит одну страну выше других.

Особенно жестко министр критикует выход Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном. По его мнению, этот шаг существенно затрагивает сферу европейской безопасности, передает издание.

"Мы привыкли, что можно полагаться на достигнутые договоренности. Теперь все резко изменилось", - заявляет Маас. При этом министр подчеркивает, что "за пределами Европы Соединенные Штаты остаются нашим самым ближайшим партнером". Но при этом "существуют разногласия, которые больше невозможно замалчивать".

Глава германского внешнеполитического ведомства призывает ЕС к еще большей сплоченности на фоне действий США. Он выступает за создание европейского совета безопасности. Эту идею в свое время подали его предшественник Франк-Вальтер Штайнмайер и его французский коллега Жан-Марк Эйро, говорится в статье.

Кроме того, Маас выступает за поиск возможностей для новых союзов и альянсов: например, с Канадой, государствами в Африке, Латинской Америке или Азии.

Пытаясь спасти ядерное соглашение с Ираном, европейцы ищут решение вместе с русскими и китайцами; в попытке найти пути выхода из сирийского кризиса осуществляется сотрудничество с американцами, Саудовской Аравией и Иорданией.

"Не следует недооценивать", по мнению министра, тот факт, что Китай сегодня заполняет те пространства, которые оставляют другие. Надежды на расширение сотрудничества с Пекином соседствуют с серьезными опасениями в связи с его растущим влиянием, отмечает собеседник SZ.

Комментируя желание Германии вернуться в Совбез ООН (в качестве непостоянного члена. - Прим. ред.), Маас указал на то, что другие хотят ослабить организацию, в то время как Германия желает предотвратить постепенное ослабление влияния этой организации. "Совбез ООН (...) стоит того, чтобы за него бороться", - замечает министр.