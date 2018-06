8 июня 2018 г. Редакция | The Washington Post В России политзаключенный умирает от голода. Мир должен обратить на это внимание Спустя четыре года после аннексии Крыма это преступление и его жертвы привлекают мало внимания, но один из них - смелый активист и режиссер Олег Сенцов - полон решимости это исправить, пишет The Washington Post в редакционной статье. Сенцов, который находится в сибирской колонии, 14 мая начал голодовку, чтобы потребовать освобождения 64 украинских политзаключенных, в число которых он себя не включил. С тех пор, по словам адвоката, он похудел на 17 фунтов, существует опасность отказа его жизненно важных органов. "Если голодовка продолжится, он может умереть во время предстоящего Чемпионата мира по футболу, который проводит Россия, - предостерегает издание. - Режим Владимира Путина необходимо устыдить, чтобы Сенцова освободили до того, как произойдет трагедия". "Страны, которые этим летом отправят в Россию на Чемпионат мира сборные и болельщиков, принесут Путину престиж вопреки этой истории и вопреки тому, что в прошлом его режим предоставлял допинг своим спортсменам. Их политические лидеры должны, по меньшей мере, настаивать на том, чтобы Путин освободил Сенцова и других украинских заключенных", - полагает газета. "Украина, в свою очередь, высказала идею обмена пленными, в рамках которого 23 россиян, осужденных за совершение преступлений на Украине, освободили бы в обмен на Сенцова и нескольких других заключенных. Со стороны Путина было бы мудро принять предложение. Иначе может сложиться так, что у него попросят объяснений, почему умер человек, которого не должны были перевозить в Россию и тем более сажать его там в тюрьму", - заключает The Washington Post. Источник: The Washington Post