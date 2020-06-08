Голливуд будет снимать постельные сцены с использованием компьютерной графики, чтобы избежать распространения Covid-19

"В связи с кризисом Covid-19 постельные cцены в Голливуде будут сниматься с использованием компьютерной графики или сценарии этих эпизодов будут переписываться вплоть до полного исключения сцен секса", - передает Daily Mail.

Кино- и телеиндустрия надеются возобновить производство с 12 июня - в ситуации глобальной пандемии оно было свернуто - и сейчас кинематографисты получили инструкции сохранить меры социального дистанцирования, пишет газета, добавляя также, что предполагается "ежедневное тестировании актеров и съемочной бригады на коронавирус, проведение инструктажа по мытью рук и полная реструктуризация интимных эпизодов".

"По информации The Sun, в 22-страничном документе профессиональной ассоциации киноредакторов говорится, что "моменты тесного контакта" должны быть "либо переписаны, либо исключены, либо [сняты с использованием] компьютерной графики". Также на съемочных площадках должны присутствовать средства индивидуальной защиты, а телешоу, в студиях которых обычно присутствует живая аудитория, будут работать без нее. Специалисты по кастингу смогут возобновить пробы актеров, но, как сообщается, их будет разделять оргстекло. На съемках и пробах должны будут присутствовать "сотрудники, отвечающие за соблюдение требований, связанных с коронавирусом", - передает Daily Mail.

"Об этом стало известно на фоне того, как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом одобрил возобновление работы киноиндустрии в рамках первоначальных шагов штата по открытию после трехмесячного карантина. Наряду с телевидением и кино, будет разрешено возобновить и работу музыкальной индустрии со следующей пятницы, 12 июня, но пока неясно, когда возобновится реальная работа, учитывая тот факт, что округ Лос-Анджелес с трудом сдерживал вспышку вируса во время пандемии. В администрации Ньюсома заявили в пятницу, что окончательное решение относительно того, когда студии cмогут вернуться к работе, будет принимать инспектор здравоохранения каждого округа. Это означает, что в округе Лос-Анджелес окончательное решение будет принимать доктор Барбара Феррер, директор Департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес", - говорится в статье.

"Округ Лос-Анджелес, самый густонаселенный округ США, в котором находятся почти все крупные кино- и телестудии Голливуда, (...) в общей сложности зарегистрировал 59 650 случаев заболевания COVID-19. Число погибших во время пандемии в округе в последнее время превысило 2500 человек. На сегодняшний день в Калифорнии подтверждено более 126 300 случаев заболевания и 4500 случаев смерти", - сообщается в публикации.

(...)

"Чтобы снизить риск передачи Covid-19, сотрудники производства, актерский состав, съемочные бригады и другие работники должны соблюдать протоколы безопасности, согласованные с трудовыми и управленческими органами, которые могут быть дополнительно усилены работниками здравоохранения округа", - сообщили в Департаменте общественного здравоохранения Калифорнии газете Los Angeles Times.

"С марта киноиндустрия потеряла, по оценкам, 10 миллиардов долларов из-за закрытия кинотеатров, отмены показов и прекращения производства фильмов и телепрограмм. Тысячи сотрудников были уволены или отправлены в отпуск без содержания, а некоторые из самых высокооплачиваемых руководителей согласились на сокращение заработной платы, чтобы пережить кризис".

"Когда съемки возобновятся, все будет выглядеть в значительной степени по-другому, чем в эпоху, предшествовавшую COVID-19. Студии и профсоюзы работников согласовали базовый набор руководящих принципов, которые были собраны в единый документ, направленный Ньюсому и губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо. Эти рекомендации по протоколам безопасности включают в себя запрет на питание по типу шведского стола, требование, чтобы лица, находящиеся в аудиториях телешоу в прямом эфире, надевали маски для лица, и присутствие сотрудника по соблюдению требований, связанных с COVID-19, на каждой площадке", - пишет Daily Mail. (...)