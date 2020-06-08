Мексика снимает карантин, действуя на авось

"(...) Я убежден, что мы преодолели эту пандемию, - радостно сказал во вторник, 2 июня, под капризным небом мексиканского побережья Карибского моря президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, куда он приехал для продвижения своего "Поезда майя", железнодорожной ветки, которая должна связать основные достопримечательности страны и в десять раз увеличить туризм", - пишет Le Figaro.

"В тот же день в Мехико настроение было куда более мрачным, - говорится в статье. (...) Эпидемиолог и вице-министр здравоохранения Уго Лопес-Гател, отвечая на вопросы журналистов, резко сказал: "Эпидемия еще далека от завершения. К тому же в настоящее время она находится на самом высоком уровне".

"К чьей речи должны прислушаться мексиканцы? Президента, торопящегося возобновить свою деятельность, или осторожного ученого? До настоящего времени Мексика довольно хорошо справлялась с пандемией, в частности, благодаря очень различному росту заболевания в разных регионах, позволившему не использовать все скромные возможности больниц в стране одновременно. Но решение федерального правительства об окончании карантина в стране с понедельника, 1 июня, вызвало много опасений, поскольку эпидемия до сих пор не показала признаков ослабления", - комментирует автор статьи Аликс Харди.

"В Мехико и его окрестностях больницы почти переполнены. В понедельник, в первый день возвращения к "новой нормальности", установленной правительством, страна пересекла отметку в 10 тыс. смертей из-за коронавируса. В среду показатель достиг 100 тыс. подтвержденных случаев заболевания. Такие цифры опровергают самые пессимистичные прогнозы правительства, которое изначально рассчитывало на диапазон от 6 тыс. до 15 тыс. смертей. По официальному сценарию, в настоящее время прогнозируется до 30 тыс. смертей, однако альтернативные модели, такие модель как Массачусетского технологического института, являющаяся ориентиром в США, к сентябрю предсказывает 130 тыс. смертей от коронавируса в Мексике", - говорится в статье.

"Перед лицом эпидемии коронавируса, до сих пор не достигшей пика, первоначально спрогнозированного на май, власти, которым приходится учитывать и императивы здоровья, и экономические трудности населения, не считают целесообразным откладывать дату снятия карантина. Давление, оказываемое в пользу оживления экономики после более длительного карантина, более сильное, чем во Франции или Италии: во время пандемии 12,5 млн мексиканцев потеряли свои рабочие места, как сообщает Национальный статистический институт, а по данным ООН, страна движется в сторону наихудшего экономического кризиса в своей истории. Администрация Трампа также поддержала подобное стремление, чтобы открыть мексиканские заводы на границе с Соединенными Штатами, без которых американские транснациональные корпорации не могут вернуться к производству с низкими затратами", - отмечает журналист.

"(...) В колонке под заголовком "Действовать по обстановке", опубликованной ежедневной газетой Reforma, бывший министр здравоохранения Хулио Френк осудил "отсутствие прозрачности со стороны властей, которые пользуются возможностью распространять информацию о том, что их стратегия была успешной. Такой месседж опасен для здоровья мексиканцев во время открытия страны".