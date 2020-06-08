Исторические демонстрации против дискриминации в Вашингтоне

(...) В выходные тысячи людей прошли по американской федеральной столице. Шествия проходили в нескольких районах города и напротив главных памятников Вашингтона, причем в радостной атмосфере, без каких-либо беспорядков, отмеченных в ходе манифестаций на прошлой неделе, посвященных памяти Джорджа Флойда", - пишет корреспондент Le Figaro в Вашингтоне Адриан Жольмес.

"(...) Обстановка напоминала праздничную. С грузовиков, оснащенных звуковыми устройствами, звучала музыка, в дневное время на огромных проспектах в центре Вашингтона, той части города, где почти никто не живет, между официальными зданиями и памятниками с их водоемами иногда устраивались импровизированные танцы. Почти все окна и входы в здания были еще покрыты большими фанерными панелями в качестве меры предосторожности, принятой после беспорядков и грабежей прошлой недели", - описывает автор репортажа.

"(...) Размещение полицейских сил также не имело ничего общего с предыдущими днями. Стоящие на улицах полицейские были в основном в рубашках с короткими рукавами, а не в спецодежде. Грузовики муниципальных служб (...) из предосторожности были припаркованы на некоторых перекрестках, чтобы избежать проезда транспортных средств, но не блокировали дорогу протестующим", - отмечает журналист.

"Резервисты Национальной гвардии, находившиеся на посту на перекрестках, были безоружны и в кепках. "Мы из Индианы, - говорят два солдата, стоя рядом со своим вседорожником Humvee перед зданием Всемирного банка, - мы впервые видим Вашингтон и округ Колумбия!"

"(...) За день до этого мэр Вашингтона Мюриэл Боузер приказала написать гигантскими желтыми буквами в конце 16-й улицы, идущей в сторону Белого дома, слова "Black Lives Matter" ("Жизнь черных имеет значение"). Она также велела переименовать часть этой улицы, там висит табличка "Black Lives Matter Plaza" ("Площадь черных жизней, имеющих значение"). Эти места сразу стали сборными пунктами, люди приходят сфотографироваться на фоне этих новых символических объектов столицы", - говорится в статье.

"Такой лозунг, начертанный возле Белого дома, был расценен как провокация, адресованная Дональду Трампу, с которым мэр в последние дни обменивалась напряженными сообщениями в Twitter, в частности, по поводу поддержания порядка в городе. Боузер призвала к выводу Национальной гвардии с улиц Вашингтона, "развернутой без ее ведома и без ее согласия". Трамп назвал Боузер "совершенно некомпетентной и никоим образом не способной управлять таким крупным городом, как Вашингтон". В воскресенье, однако, он сказал, что ситуация теперь находится под контролем, и приказал Национальной гвардии уйти из Вашингтона", - передает корреспондент.

"Сегодня мы говорим "нет", а в ноябре мы скажем "Следующий!" - с косвенным намеком ответила чернокожая демократка Боузер, избранная главой округа Колумбия с 2015 года. Она лично пришла поддержать демонстрантов. "Если вы, как и я, видели жизнь Джорджа Флойда, угасающую на глазах всего мира, то вы понимаете, что мы должны говорить громко и резко, чтобы добиться большей справедливости и мира", - сказала Мюриэл Боузер (...).

"(...) Некоторые протестующие призывали к более конкретным мерам. "То, что здесь происходит, - начало чего-то большего", - считает 15-летняя чернокожая ученица лицея С., которая ходила на манифестации с прошлой пятницы. "Всех полицейских, которые убили какого-либо чернокожего, надо сажать в тюрьму", - говорит она, а на ее предплечье на случай ареста указан номер адвоката.

"Находились и такие, кто призывал к еще более радикальным мерам, так, местное отделение движения Black Lives Matter, раскритиковавшее Боузер и написанные ею слова как действия, отвлекающие от реальных реформ, - пишет Le Figaro. - В субботу вечером активисты добавили на асфальте 16-й улицы вторую надпись, гласящую: "Сократите бюджет полиции".