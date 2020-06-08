Беда не ходит одна

"Десятки тысяч тонн дизельного топлива попали в окружающую среду в результате нефтяной катастрофы в Сибири. Этот инцидент показывает, какой ущерб может нанести стремительное изменение климата на севере России", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"21 тыc. тонн дизельного топлива просочилась в конце мая из резервуара ТЭЦ вблизи Норильска в сибирскую тундру, местность, которая едва ли может восстановиться из-за короткого вегетационного периода, - отмечает журналист Кристиан Эш. - Большая часть дизеля попала в реку Амбарная, которая несет свои воды и в Карское море. Снимки со спутника показывают, как река на многие километры окрасилась в цвет охры".

"То, что произошло в ту пятницу, является бедствием национального масштаба - но для того, чтобы это осознали в Москве, потребовалось время".

"Почему отреагировали так поздно? Этот вопрос спустя пять дней задал явно разгневанный президент Владимир Путин во время видеоконференции с растерянными чиновниками".

"И кто возместит ущерб? Этим вопросом в свою очередь задавались российские телезрители".

Несколько позже они услышали ответ из уст олигарха Владимира Потанина, основного владельца концерна "Норникель". Потанин обещал Путину, что его концерн оплатит работы по устранению аварии. По мнению экспертов, для восстановления природы потребуются годы.

"Однако остается более принципиальный вопрос, который выходит за рамки аварии и, вероятно, доставляет беспокойство российскому государству, - указывает издание. - Это вопрос связанного с катастрофой глобального потепления. По крайней мере, изменение климата - это то, чем "Норникель" объясняет аварию".

"То, что изменение климата представляет собой огромную проблему именно для российской Арктики, известно. По данным федеральной службы по гидрометеорологии "Росгидромет", еще три года назад рост температур в России составлял почти 0,5 градуса за 10 лет, то есть потепление здесь происходит в 2,5 раза быстрее, чем в остальном мире. Еще быстрее теплеет в Арктике: на полуострове Таймыр к северу от Норильска средние температуры растут и вовсе на 0,8 градуса за 10 лет. В то же время Арктика является местом, где сконцентрированы полезные ископаемые России", - подчеркивает автор статьи.

"Нигде в мире температуры не растут так быстро, как в российской Арктике, - говорит Владимир Чупров, эксперт Greenpeace по энергетике. - Но "Норникель" давно знал о проблеме". Поэтому его объяснения, по словам Чупрова, не являются извинением. (...) Инцидент в Норильске Чупров называет "крупнейшей в истории человечества катастрофой подобного рода севернее полярного круга".

"То, что "Норникель" сейчас выдвигает на передний план изменение климата, имеет и экономические причины. "Теперь концерн пытается сохранить лицо и поэтому сваливает все на климат", - критикует Алексей Книжников из WWF. Наконец, наряду с глобальным потеплением проблемой, по меньшей мере, является и безалаберность. По словам Книжникова, резервуар был построен в советское время".

"Вся ТЭЦ-3, к которой относится резервуар, действительно была построена в 1980-е годы, она должна была снабжать теплом и электричеством новый металлургический завод. С тех пор резервуар не меняли", - отмечает издание.

"Парадоксальным образом "Норникель" на своих рынках сбыта извлекает пользу из изменений климата и политики, которая призвана их ограничить. Никель необходим для производства аккумуляторов, которые в свою очередь являются главным элементом электроавтомобилей", - пишет Der Spiegel.